ABD: Gazze'nin güneyine yeniden su verilmeye başlandı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan katıldığı programda Gazze'nin güneyine yeniden su verilmeye başlandığını açıkladı. ABD Başkanı Biden'ın katıldığı etkinlikte yaptığı konuşma ise, Gazze'yi savunan bir protestocu tarafından yarıda kesildi.

PROTESTO SONRASI AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALDI

ABD Başkanı Joe Biden'ın başkent Washington'da 'İnsan Hakları Kampanyası' tarafından düzenlenen akşam yemeğinde yaptığı konuşma Yahudi hak savunucusu tarafından yarıda kesildi. Hak savunucusu, "Gazze'nin yaşamasına izin verin" ve " Ateşkes hemen şimdi" diye bağırdı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise Gazze'nin güneyine yeniden su verilmeye başlandığını söyledi.