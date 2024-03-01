ABD, Gazze'ye havadan insani yardım atmaya başlayacak

Kaynak: AA
ABD, Gazze'ye havadan insani yardım atmaya başlayacak
ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için ilerleyen günlerde havadan yardım atacaklarını duyurdu.

İsrail ile yakın temasta olduklarını belirten Biden, İtalya Başbakanı Georgia Meloni'yi Beyaz Saray'da ağırladığı basın toplantısında bu konuya değindi.

Biden, Oval Ofis'teki açıklamasında, Gazze'nin kuzeyinde insani yardım ulaştırma çabaları sırasında yaşanan trajik olaylara dikkat çekerek, bu durumun üzücü olduğunu ifade etti. Masum insanların savaşın ortasında kalarak yiyecek bulma çabalarına değinen Biden, ABD'nin daha fazla yardım yapması gerektiğini vurguladı.

Önümüzdeki günlerde Ürdün'e giderek Gazze'ye havadan insani yardımları atmaya başlayacaklarını belirten Biden'ın, konuşması sırasında Ukrayna yerine Gazze demesi ise dikkat çekti. Biden, İsrail ile bölgeye daha fazla insani yardım ulaştırılması için görüşmelerin devam ettiğini de sözlerine ekledi.

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