İstanbul’da devasa bayrakla poz kesen Amerikalılar Gölcük’te bayrak açmadı

ABD’nin Türkiye için “olası terör saldırısı” uyarısı yaptığı günlerde ABD savaş gemisi USS Nitze dün İstanbul’a gelerek Dolmabahçe açıklarında demirledi. Geminin teamüllerden çok daha büyük bayrak kullanması dikkat çekti.

Gemiye çekilen ABD bayrağının usule aykırı bir büyüklükte olması ve yanındaki Türk bayrağının küçüklüğü ise dikkat çekmişti.

ABD savaş gemisinin Almanya, Fransa, ABD, Hollanda, İngiltere ve Kanada, Türkiye'de yaşayan ve Türkiye'ye seyahat planı yapan vatandaşları için "terör saldırısı" uyarısında bulunduğu ve Hollanda, İngiltere ve Almanya’nın vatandaşlarını uyarmak ile yetinmeyip konsolosluklarını kapattığı günlerde gerçekleştirdiği bu eylem dikkat çekti.

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Emekli Büyükelçi Süha Umar ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gibi isimler başta olmak üzere yaşanan ‘bayrak krizi’ gündemin birinci sırasına oturdu.

“BİR MESAJ OLDUĞU AÇIK”

Cumhuriyet’ten Çağdaş Bayraktar’a konuşan Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz “Türkiye, terör saldırısı uyarısı yapılacak kadar tehlikeliyse savaş gemisi neden burada. Bayrağın olması gerekenden beş kat büyük olmasının bir mesaj olduğu açık. O zaman şunu sormalı: ‘Bu mesaj nedir ve kime-kimleridir?’” dedi.

“BUGÜN YAŞANAN OLAY NORMAL DEĞİL”

Emekli Büyükelçi Süha Umar ise gövde gösterisi ile ilgili şunları söyledi:

“1900’lü yıllarda Osmanlı ile Cizvit papazları ile ilgili bir gerginlik olduğunda Fransa, Cizvit papazlarından yana tavır koymuştu. Yolladığı savaş gemisinde dev bir Fransa bayrağı açmıştı. Amaçı Osmanlı’yı baskı altında almaktı. Bugün yaşanan olay da normal değil. Bir mesaj olduğu açık. Ancak içeriğini kestirmek güç.”

“ULUSLARARASI SİYASET SEMBOLLER ÜZERİNDEN DE YÖNETİLİR”

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ise sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul’da bir terör saldırısı istihbaratı nedeni ile başkonsolosluklar kapatılırken Amerikan savaş gemisi İstanbul’da demirliyor ve denizcilik geleneklerini çiğneyen büyüklükte bir bayrak asıyor. Uluslararası siyaset semboller üzerinden de yönetilir.”

GÖLCÜK’TE AÇMADILAR

İstanbul’dan demir aldıktan sonra Kocaeli Gölcük’te demirleyen ABD gemisinin burada bayrak açmadığı sadece ikmal yapıp yakıt aldığı görüntüleri ise dikkat çekti.