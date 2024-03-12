ABD gemisine füzelerle saldırdılar

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, saldırı ile ilgili Telegram ve X sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulundu.

Husilerin deniz güçlerinin ABD'ye ait Pinocchio gemisine füzelerle saldırıda bulunduğunu belirten Seri, saldırıda geminin doğrudan isabet aldığını açıkladı.

Husilere ait kuvvetlerin ramazan ayında askeri operasyonlarını fazlalaştıracağını ve "mazlum Filistin halkına destek ve yardım etme konusunda dini, ahlaki ve insani görevlerini yerine getirmeye devam edeceğini" belirten Seri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları bitinceye ve Filistin halkına uygulanan abluka kalkana kadar Kızıldeniz ve Umman Denizi'ndeki saldırıların devam edeceğini söyledi.

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki vermek için 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu söyledikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırmaya başladı.

ABD kuvvetleri, bu süreçte çok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü açıkladı.

Husilerin eylemlerinden sonra pek çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi kuvvetlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" isminde çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu duyurdu.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu için Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen bitmesinin istendiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rota olan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.