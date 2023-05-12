ABD, Güney Afrika'yı Rusya'ya yardım etmekle suçluyor

ABD Büyükelçi'si basına verdiği demeçte Güney Afrika'nın yaptırım uygulanan Rus gemisine silah yüklediğini söyledi.

ABD, Güney Afrika'yı Rusya'ya yardım etmekle suçluyor

Editör: Gülsüm Acıyan

Yerel basında çıkan haberlere göre, ABD'nin Güney Afrika Büyükelçisi, Güney Afrika hükümetini yaptırım uygulanan bir Rus kargo gemisine silah ve mühimmat sağlamakla suçladı.

Büyükelçi Reuben Brigety, Simmons Town'a yaklaşan bir Rus gemisi hakkında verdiği röportajda, ''O gemiye silah yüklendiğinden eminiz ve bu iddianın doğruluğuna hayatım üzerine bahse girerim" dedi.

Başka bir gemi daha geçen yıl Aralık ayında Cape Town yakınlarındaki Simon's Town'daki deniz üssüne yanaştığında da benzer spekülasyonlara neden oldu.

Dönemin muhalefet milletvekili ve gölge Savunma Bakanı Kobus Marais yaptığı açıklamada, gece saatlerinde gemiden yüklerin indirilip silahların gemiye yüklendiğini söyledi ve hükümetten yanıt istedi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı ise silah iddialarını "hayal kırıklığı yarattı" olarak nitelendirdi ve konuyu tartışan ABD ve Güney Afrika hükümet yetkilileri arasındaki "işbirliği ve ortaklık ruhunu baltaladığı" konusunda uyardı.

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