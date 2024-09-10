3 ülkeden Kuzey Kore hamlesi!

ABD Savunma Bakanlığı, üç ülkenin savunma yetkililerinin 15. kez bir araya geldiği üçlü görüşmelere ilişkin ortak bir açıklama yaptı. Güney Kore'nin başkenti Seul'de gerçekleşen görüşmeye, Güney Kore Savunma Bakan Yardımcısı Cho Chang-rae, ABD Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Vekili Cara Abercrombie ve Japonya Savunma Bakanlığı Savunma Politikaları Dairesi Genel Müdürü Yamato Taro katıldı. Görüşmelerde, ortak bölgesel güvenlik meseleleri ve savunma işbirliğinin güçlendirilmesi üzerinde duruldu.

Üç ülke yetkilileri, Camp David Zirvesi'nden bu yana geçen süre zarfında kaydedilen ilerlemelerden duydukları memnuniyeti dile getirirken, Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı düzenli askeri tatbikatların devam edeceğini belirttiler. Camp David Zirvesi, geçtiğimiz yıl liderler arasında Kuzey Kore'nin yarattığı tehditlere karşı üçlü işbirliğini artırma amacıyla gerçekleştirilmiş ve bu işbirliğinin genişletilmesine yönelik bir dizi karar alınmıştı.

KUZEY KORE'YE UYARI

Taraflar, Kore Yarımadası ve Hint-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarı sağlamak amacıyla işbirliklerini sürdürme kararlılıklarını yineleyerek, Kuzey Kore'yi nükleer ve füze programları konusunda uyardı. Pyongyang yönetiminin nükleer silah sistemlerini geliştirmesi, çoklu balistik füze denemeleri ve diğer askeri faaliyetleri sert bir dille kınandı. Ayrıca, Kuzey Kore’nin, bölgenin güvenliğini istikrarsızlaştıran eylemlerine son vermesi için çağrı yapıldı.

Yetkililer ayrıca, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki artan askeri işbirliğine yönelik ciddi endişelerini dile getirdi. Hint-Pasifik bölgesinde, özellikle Güney Çin Denizi'nde artan deniz ve hava faaliyetlerine ilişkin değerlendirmeler yaparak, Çin’in bölgedeki askeri girişimlerini de ele aldılar.

Bir sonraki üçlü görüşmenin, önümüzdeki yılın ilk yarısında Japonya'da yapılması planlanıyor.