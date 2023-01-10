Soruşturma açılan 4 özel Türk bankasının kaderi ne olacak. Recep Canpolat son gelişmeyi açıkladı

Recep Canpolat’ın ABD Hazine Bakanlığı’nın 4 Türk özel bankasına yalan altın ticareti ve dolandırıcılık iddiasıyla inceleme başlattığını aktarmasının ardından herkes söz konusu bankaları merak etmeye başladı.

Bu gelişmelerin ardından Recep Canpolat, sosyal medya hesabından Türkiye’nin kritik bir haftaya girdiğini belirterek “Washington ziyaretimizde, ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nin (OFAC), 4 özel Türk Bankasıyla ilgili başlattığı incelemenin detaylarına ulaşmaya çalışacağız. Türkiye ile ilgili kritik bir haftaya giriyoruz.” ifadelerini kullandı.

CANPOLAT YÖNTEMİ AÇIKLADI

Belgelere ulaşan Recep Canpolat; belgeler incelendiğinde, fiktif ve hayali altın ticareti yapılarak muhasebeleştirilen ve modifiye edilmiş POS makinelerini amacı dışında kullanıldığı, bankaların ve banka uyum personelleri ile onların bağlı olduğu üst yönetimin bu iş ve işlemlerden haberdar olmamasının mümkün olmadığını, dolayısı ile bankaların üst yönetimlerinin konudan haberdar oldukları 4 Banka POS cihazlarından art arda yüksek limitli işlemler yapılacak şekilde AML yazılım algoritmalarını uyum merkezinden bozarak ve ilgili AML senaryolarını uygulamayarak işlemlere yeşil ışık yaktıklarını söyledi. Kart sliplerinde banka ismi ve logosu çıkmadığını belirten Canpolat, bunu banka uyum merkezinden ayarladıklarını ifade etti.

‘TÜRKİYE’NİN GRİ LİSTEYE ALINMASINA KATKI SAĞLADI’

4 Bankada ve iş birliği yapılan şirketler ile birlikte on milyarlarca dolar büyüklüğündeki hukuka aykırı işlemlerin bir sonucu olarak; ülkemizin de üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü (FATF), tarafından Türkiye’nin gri listeye alınmasına doğrudan katkı sağladığı belirtilmektedir.

ŞİRİNLEME YÖNTEMİ NEDİR?

Özellikle bankacılık sektöründe, para transferlerini yasal kontrol mekanizmalarını tetikleyebilecek miktarların altında parçalar halinde gerçekleştirmek.