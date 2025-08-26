ABD heyeti, Şara ve SDG lideri Abdi ile ayrı ayrı görüştü

ABD Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin üst düzey Demokrat Üyesi Jeanne Shaheen, beraberindeki heyetle brilikte Suriye geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara ile dün görüştü. Shaheen'in Ofisi’nden yapılan açıklamada, "Shaheen, Esad yönetiminin düşüşünden bu yana Suriye'yi ziyaret eden ve Devlet Başkanı Şara ile yüz yüze görüşen ilk Senato Dış İlişkiler Komitesi üyesidir" denildi. Görüşmede, Shaheen’in yanında Cumhuriyetçi Joe Wilson ve ABD Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da hazır bulundu.

Açıklamaya göre Shaheen, Şara ile Suriye'deki güvenlik durumu ve ülkedeki "diğer ABD öncelikleri" konusunda kaydedilen ilerlemeleri de görüştü. Ayrıca görüşmede, Suriye'deki tüm etnik ve dini grupların korunmasının yanı sıra hükümetin kapsayıcılığının önemi vurgulandı.

Shaheen, Şara’ya Suriye'ye yönelik Sezar Yasası yaptırımlarını kaldırılmasına ilişkin süreci de anlattı. Sezar Yasası yaptırımları, ABD Başkanı Donald Trump'ın bir önceki başkanlık döneminde onayladığı, devrik Beşar Esad döneminde devreye giren ve Esad yönetiminin "sivillere yönelik cani saldırılarını durdurmasının" ve "barışçıl bir siyasi geçiş sürecine zorlanmasının" amaçlandığı uygulamalar olarak biliniyor. Bu yaptırımlarda, Suriye yönetimi ile ilişkileri olan veya ilişki geliştirmek isteyen ülkeler ve şirketler hedef alınmış ve Esad destekçilerini zayıflatmak hedeflenmişti.

Yasanın adını, "Suriye hapishanelerinde işkence ve ölümü belgeleyen 52 bini aşkın fotoğrafı ülke dışına çıkardığı" öne sürülen "Sezar" kod adlı bir eski askeri fotoğrafçıdan aldığı belirtiliyor.

ABD HEYETİ, ABDİ İLE DE GÖRÜŞTÜ

Bu toplantının ardından heyetler arası yapılan ayrı bir toplantıda ABD heyeti, Suriye Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Hind Kabavat ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) lideri Mazlum Abdi ile bir araya geldi. Shaheen, SDG'ye desteğini ifade ederken; SDG'nin Suriye ordusuna entegre olması için bir yol haritası üzerinde görüştü.

ABD’DEN “YENİ SURİYE’YE” DESTEK MESAJI

Daha sonra bir Hıristiyan manastırında düzenlenen barış ve diyalog konferansında bir grup dini lider ve sivil toplum üyesiyle bir araya gelen Shaheen, şöyle konuştu:

"Bugün birçok dinin liderleriyle yaptığımız toplantı, Suriye halkının ortak davasının bir kanıtıydı: şiddetten arınmış, farklı geçmişlere sahip insanların daha parlak bir gelecek için birlikte çalışabileceği bir ülke. Esad rejiminden kurtulduktan sonra kendi ayakları üzerinde durabilen bir Suriye, Orta Doğu'da bölgesel istikrarın temel taşı olacaktır. Amerika, doğru yönde ilerleyen yeni bir Suriye'nin ortağı olmaya hazırdır."

AFRİN’DE ŞAM GÜÇLERİ VE EMŞAT GRUBU ARASINDA ÇATIŞMALAR

Ancak Suriye’nin bazı bölgelerinde çatışma ve iç karışıklık hala devam ediyor. Ülkenin Afrin bölgesinde "Emşat Grubu" olarak bilinen Sultan Süleyman Şah Tugayı ile Şam yönetimine bağlı güçler arasında çatışma çıktı. Çatışmanın ardından Emşat Grubu'na bölgeden çekilmesi için Şam güçleri tarafından bir hafta mühlet verildi.

DÜRZİLER, TEK BİR ÇATI ALTINDA SİLAHLANIYOR

Afrin’de yaşanan bu gerginliğin yanı sıra Dürziler de tek bir çatı altında silahlanma kararı aldı. Dürzilerin ruhani lideri Şeyh Hikmet el-Hicri, dün kendisine bağlı "Ulusal Muhafızlar" adında askeri bir yapının kurulduğunu ve Süveyda’daki bazı yerel grupların saflarına katıldığını duyurdu.

Böylece, Ulusal Muhafızlar’ın Süveyda’da faaliyet gösteren yaklaşık 40 silahlı grubu bünyesinde barındırdığı belirtildi.

SURİYE: “İSRAİL'İN ŞEYH DAĞI'NDAKİ ASKERİ OPERASYONU EGEMENLİĞİMİZİ İHLAL EDİYOR”

Öte yandan, Suriye ve İsrail arasında güvenlik anlaşması görüşmelerinin devam etmesine rağmen Suriye, dün "İsrail'in Şeyh (Hermon) Dağı çevresindeki Suriye sınırları içindeki bir bölgeyi kontrol altına almak için 60 asker gönderdiğini, bu operasyonun Suriye'nin egemenliğini ihlal ettiğini ve bölgesel güvenliğe daha fazla tehdit oluşturduğunu" açıkladı.

Suriye Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, "Bu tehlikeli tırmanış, bölgesel barış ve güvenliğe doğrudan bir tehdit olarak değerlendiriliyor" denildi

Ancak İsrail Ordusu, "askerlerin Suriye'nin güneyindeki bir bölgede rutin operasyonel faaliyetlerde bulunduğunu, ancak Lübnan sınırına yakın ve Hermon Dağı yakınlarındaki Beit Jinn bölgesinde operasyon yapmadığını" bildirdi.