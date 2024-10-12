ABD hisseleri güçlü kazanç raporlarıyla yükseldi

Özellikle JPMorgan ve Wells Fargo'nun açıklamaları, piyasalarda dikkat çekti. JPMorgan, %4,4'lük bir kazanç artışı bildirirken, Wells Fargo da %5,6 oranında bir yükseliş kaydetti. Bu raporlar, yatırımcıların güvenini artırarak genel piyasa üzerinde olumlu bir etki yarattı.

Bununla birlikte, Tesla'nın robotaksi etkinliğinde beklenenin altında kalan performansı nedeniyle hisseleri %8,8 oranında düştü. Ancak, teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi %0,1 artışla günü kapatmayı başardı. Bu durum, piyasalardaki genel olumlu havanın devam ettiğini gösteriyor.

Ekonomik veriler de yatırımcıların iyimserliğini destekledi. Toptan enflasyondaki değişiklikler, enflasyonun kontrol altına alınma çabalarının etkili olduğunu gösterdi. Çarşamba günü açıklanan yüksek enflasyon verileri, Fed'in gelecekteki faiz indirimleri konusundaki belirsizliği artırsa da yatırımcılar bu durumu olumsuz karşılamadı.

Yatırımcı güveninin güçlü kalması, haftalık bazda tüm büyük borsa endekslerinin kazanç elde etmesini sağladı. Bu durum, ekonomik göstergelerin ve şirketlerin sağlıklı kazanç raporlarının piyasaya olan güveni artırdığını gösteriyor.

Sonuç olarak, Cuma günkü borsa yükselişi, güçlü bankacılık sonuçları ve olumlu ekonomik verilerle desteklenirken, yatırımcılar gelecekteki gelişmeler için umutlu. Üçüncü çeyrek kazanç sezonunun başlangıcı, piyasalardaki hareketliliği artıracak gibi görünüyor. Ekonomik verilerin ve şirket kazançlarının etkisi, önümüzdeki günlerde piyasa trendlerini belirlemede kritik rol oynayacak.