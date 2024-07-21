ABD Husilere ait İHA'yı imha etti

Kaynak: AA
ABD Husilere ait İHA'yı imha etti

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgeden kalkış yapan bir insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiklerini açıkladı.

CENTCOM'un X hesabından yapılan paylaşımda, ABD güçlerinin Kızıldeniz Körfezi üzerinde Husiler tarafından kaldırılan insansız hava aracına müdahale ettiği belirtildi. Açıklamada, İHA'nın ABD ve koalisyon güçleri ile ticari gemiler için "yakın bir tehdit" oluşturduğu ifade edildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, 31 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki olarak Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor. Husilerin bu eylemlerinin ardından birçok gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı. ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adıyla çok uluslu bir "deniz görev gücü" oluşturulduğunu duyurdu. ABD güçleri, bu süreçte Yemen'den atılan birçok füze ve kamikaze dronunu düşürdüklerini açıkladı.

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