ABD ile Çin anlaştı! İmzalar atılacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
ABD ile Çin anlaştı! İmzalar atılacak

ABD Başkanı Trump Çin ile yürütülen nadir toprak elementleri ve tarife anlaşmasında sona ulaşıldığını duyurdu. Nadir toprak elementlerinin Çin tarafından sağlanacağını ifade eden Trump, tarifelerle ilgili olarak da "Toplamda yüzde 55 tarife aldık, Çin ise yüzde 10 alacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Anlaşma ile ABD'nin yüzde 55, Çin'in ise yüzde 10 tarife uygulayacağı duyuruldu.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "Çin ile anlaşmamız tamamlandı, sadece Başkan Şi Cinping ile benim nihai onayıma kaldı" ifadelerini kullandı.

Trump, Çin'in gerekli değerli madenlerini sağlayacağını belirtirken, ABD'nin de Çin'in taleplerini karşılayacağını ifade etti.

Buna, Çinli öğrencilerin ABD üniversitelerinde eğitim görmesinin de dahil olduğunu söyledi.

Anlaşmaya göre, ABD, Çin'e yüzde 55 gümrük vergisi uygulayacak; Çin ise ABD'ye yüzde 10 vergi uygulayacak.

Trump,Çin ile ilişkilerinin mükemmel olduğunu söyedi.

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