ABD ile Çin yakınlaşması devam ediyor

Wang, Çin-ABD ilişkilerinin son birkaç yıldır inişli çıkışlı olduğunu belirterek, yeni tur Çin-ABD diyaloğunun, "San Francisco Vizyonu" doğrultusunda ikili ilişkileri ilerletmesini, "dikkat dağıtan unsurların üstesinden gelmesini, engelleri kaldırmasını" ve "istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir" bir şekilde gelişmesini umduğunu söyledi.

Sullivan'ın Çin başkentine yaptığı üç günlük gezi, Wang ile beşinci görüşmesini işaret ediyor. En son Ocak ayında Tayland'ın Bangkok kentinde, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve ABD'li mevkidaşı Joe Biden'ın San Francisco'da görüşmelerinden iki ay sonra bir araya geldiler. İki devlet başkanı "samimi" görüşmelerde bulunurken, aynı zamanda Çin-ABD ilişkilerinin gidişatını da görüştüler.

ABD'li yetkili de benzer düşünceyi dile getirerek, iki başkanın vardığı uzlaşıyı ortaya koymayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.