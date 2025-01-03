ABD imalat verileri son 9 ayın en iyi seviyesinde

ABD İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Aralık 2024'te bir önceki aya göre 0,9 puan artarak 49,3'e yükseldi. Bu değer, 48,4 olan piyasa beklentilerini aşarken, ABD imalat sektöründeki daralmanın yavaşladığını gösterdi. Bu gelişme, Mart 2024'teki 50,3 seviyesinden bu yana sektörde kaydedilen en yumuşak daralma olarak dikkat çekti.

Yeni siparişler endeksinin 52,5'e yükselmesi, son 11 ayın en güçlü talep seviyesini ortaya koydu. Bu durum, ABD Federal Rezervi’nin uyguladığı uzun süreli yüksek faiz oranlarına rağmen, imalat sektöründeki düşük üretim seviyelerinin dip yapmaya yakın olduğuna işaret ediyor. Ayrıca, üretim endeksi altı aylık daralma sürecinin ardından 50,3 seviyesine çıkarak genişlemeye geçti.

Fiyatlar endeksi ise 52,5 ile 51,7 olan piyasa beklentilerinin üzerine çıktı. Bu durum, enflasyon baskılarının hala devam ettiğini gösterirken, tedarik zincirindeki hareketlilik ve firmaların Trump yönetiminin olası tarifelerine karşı yatırımlarını artırması dikkat çekti. Şirketler, tedarik teslimatlarındaki hızlanma ve tarifelerden etkilenmemek için yaptıkları yatırımlarla üretim süreçlerini yeniden şekillendiriyor.

Ekonomistler, PMI verilerindeki toparlanmayı, ABD imalat sektöründe talep ve üretimde iyileşmenin işaretleri olarak değerlendiriyor. Ancak, fiyat baskılarının sürmesi, enflasyonist endişeleri canlı tutuyor.