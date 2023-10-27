ABD, İran ve Hamas’a yeni yaptırım kararı aldı

T24'ün haberine göre, ABD, Hamas'ın mali kaynaklarını kesmek için yeni yaptırım kararı aldı. Yaptırım listesinde İranlı isimler de yer alıyor.

Yaptırım kararı alınan kişiler arasında Hamas'ın İran'daki bir temsilcisi ve İran Devrim Muhafızları üyeleri de bulunuyor.

Hamas ile İran hükümeti arasında irtibat sağladığı iddia edilen Halid Qaddoumi ile Hamas savaşçılarını eğitmek ve onlara yardım etmekle suçlanan Devrim Muhafızları Kudüs Gücü yetkilileri Ali Morshed Shirazi ve Mostafa Mohammad Khani listede yer alan isimlerden.

Yaptırım uygulanan isimlerin veya kurumların ABD’de olan sahip oldukları veya kontrol ettikleri tüm mal varlıkları donduruluyor. Ayrıca bu kişilerle yapılan mali işlemler engelleniyor; onlara fon, mal ve hizmet sağlanması yasaklanıyor.