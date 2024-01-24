ABD İran'ın desteklediği Iraklı milisleri vurdu

ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin, Başkan Joe Biden’ın emriyle ABD askerlerinin, Irak’ta Şii Haşdi Şabi güçlerinin bünyesinde faaliyet gösteren ve İran’ın himayesinde olan Kataib Hizbullah (Hizbullah Tugayları) ve diğer milis grupların kullandığı üç tesise saldırdığını açıkladı.

Austin, bu saldırıların, bu milislerin Irak ve Suriye’de ABD ve müttefiklerine karşı düzenlediği saldırılara misilleme olarak yapıldığını söyledi. Austin, “Amacımız bölgede çatışmayı körüklemek değil. Kendimizi ve tesislerimizi savunmak için gerekli tedbirleri almaya hazırız. Bu milis gruplara ve İranlı destekçilerine, saldırılarına son vermeleri çağrısında bulunuyoruz” dedi.

ABD MERKEZ KUVVETLER KOMUTANLIĞI, SALDIRILARIN HEDEFLERİNİ AÇIKLADI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), yaptığı açıklamada, İran destekli milis gruplara yönelik saldırılarda, Kataib Hizbullah’ın merkezi, silah depoları ve roket, füze, dron gibi silahlar için kullandığı eğitim noktalarının vurulduğunu bildirdi.

IRAKLI GÜVENLİK KAYNAKLARI, SALDIRILARDA ÖLÜ VE YARALI SAYISINI VERDİ

Iraklı güvenlik kaynakları, ABD güçlerinin, Babil kentinin Curf el-Sahar bölgesinde bulunan ve Kataib Hizbullah’a bağlı bir askeri fakülteyi silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile bombaladığını belirtti. Saldırıda beş kişinin yaralandığını aktaran kaynaklar, ABD’nin ayrıca Anbar kentinin batısında, Suriye sınırındaki el-Kaim bölgesinde Haşdi Şabi güçlerinin bir karargahını da SİHA ile vurduğunu ifade etti. Bu saldırıda ise iki kişinin öldüğünü, bir kişinin de yaralandığını kaydetti.