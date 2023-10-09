ABD İsrail’e uçak gemisi gönderiyor

ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin, Hamas’ın saldırılarının ardından USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve beraberindeki görev grubunu İsrail’e gönderdiğini açıkladı.

KAYNAK: İHA
ABD İsrail’e uçak gemisi gönderiyor

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar devam ederken, ABD İsrail’e destek amacıyla bölgeye uçak gemisi görev grubunu gönderiyor. ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile yapılan görüşmelerin ardından Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarına yanıt olarak Savunma Bakanlığının bölgedeki duruşunu güçlendirmek için birkaç adım attığını duyurdu.

Austin, USS Gerald R. Ford uçak gemisi ile beraberindeki görev grubunun İsrail'e destek amacıyla Doğu Akdeniz'e gönderildiğini duyurarak, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-35, F-15, F-16 ve A-10 savaş uçağı filolarının bölgede güçlendirilmesi yönünde de adımlar atıldığını aktardı.

ABD hükümetinin İsrail Savunma Kuvvetleri’ne (IDF) mühimmat da dahil olmak üzere ek ekipman ve kaynakları hızla sağlayacağını ifade eden Austin, “İlk güvenlik yardımı bugün hareket etmeye başlayacak ve önümüzdeki günlerde ulaşacak” dedi.

İSRAİL VE FİLİSTİN ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün sabah saatlerinde İsrail'e yönelik 'Aksa Tufanı Operasyonu' başlatmış, İsrail ise 'Demir Kılıçlar Operasyonu'yla karşılık vermişti. Çatışmalarda şu ana kadar Filistin tarafında 78'i çocuk ve 41'i kadın olmak üzere 413 kişi hayatını kaybetti, 213'ü çocuk ve 140’ı kadın olmak üzere 2 bin 243 kişi de yaralandı.

İsrail tarafında ise 700 kişi hayatını kaybetti, 20’si ağır toplam 2 bin 156 kişi yaralandı. İsrailli yetkililer, en az 100 İsrail vatandaşının ise Gazze'de esir tutulduğunu açıkladı.

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