ABD istihdam verilerinde yavaşlama

Aralık 2024’te 256 bin kişilik istihdam artışı kaydedilirken, Ocak ayında bu rakamın 170 bine düşmesi bekleniyor. İşsizlik oranının %4,1 seviyesinde sabit kalacağı öngörülüyor. Öte yandan, maaş artışlarının aylık bazda %0,3 oranında yükselmesi, yıllık bazda ise %3,8’e gerilemesi bekleniyor.

YILLIK REVİZYON VE İSTİHDAM VERİLERİNDEKİ GÜNCELLEMELER

Ocak 2025 raporu, ABD Çalışma Bakanlığı İstatistik Bürosu’nun (BLS) yıllık veri revizyonlarını da içerecek. Ağustos 2024’te açıklanan ön rapor, Mart 2024 itibarıyla son bir yıl içinde istihdam artışının 818 bin kişi daha az olduğunu ortaya koymuştu. Bu, 2009’dan bu yana görülen en büyük aşağı yönlü revizyon oldu.

2024 VE 2023 VERİLERİ NE SÖYLÜYOR?

2024 yılında toplam 2,2 milyon yeni iş yaratılırken, aylık ortalama 186 bin kişilik bir istihdam artışı gerçekleşti. 2023’te ise bu rakam 3 milyon seviyesindeydi ve aylık ortalama 251 bin kişilik bir istihdam artışı kaydedilmişti. Buna rağmen, iş gücü piyasasının genel olarak dirençli bir yapıya sahip olduğu görülüyor.