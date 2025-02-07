ABD istihdam verilerinde yavaşlama

Kaynak: Haber Merkezi
ABD istihdam verilerinde yavaşlama

ABD ekonomisi, Ocak 2025'te 170 bin yeni istihdam yaratmaya hazırlanıyor. Ancak bu rakam, son üç ayın en düşük seviyesini işaret ediyor. İş gücü piyasasındaki bu yavaşlamada Los Angeles'taki orman yangınları ve sert kış koşulları etkili oldu.

Aralık 2024’te 256 bin kişilik istihdam artışı kaydedilirken, Ocak ayında bu rakamın 170 bine düşmesi bekleniyor. İşsizlik oranının %4,1 seviyesinde sabit kalacağı öngörülüyor. Öte yandan, maaş artışlarının aylık bazda %0,3 oranında yükselmesi, yıllık bazda ise %3,8’e gerilemesi bekleniyor.

nfp-payroll.webp

YILLIK REVİZYON VE İSTİHDAM VERİLERİNDEKİ GÜNCELLEMELER

Ocak 2025 raporu, ABD Çalışma Bakanlığı İstatistik Bürosu’nun (BLS) yıllık veri revizyonlarını da içerecek. Ağustos 2024’te açıklanan ön rapor, Mart 2024 itibarıyla son bir yıl içinde istihdam artışının 818 bin kişi daha az olduğunu ortaya koymuştu. Bu, 2009’dan bu yana görülen en büyük aşağı yönlü revizyon oldu.

img-360-240703.jpg

2024 VE 2023 VERİLERİ NE SÖYLÜYOR?

2024 yılında toplam 2,2 milyon yeni iş yaratılırken, aylık ortalama 186 bin kişilik bir istihdam artışı gerçekleşti. 2023’te ise bu rakam 3 milyon seviyesindeydi ve aylık ortalama 251 bin kişilik bir istihdam artışı kaydedilmişti. Buna rağmen, iş gücü piyasasının genel olarak dirençli bir yapıya sahip olduğu görülüyor.

nanda-banner-us-flag-g-washington.webp

Son Haberler
Lemina ve Cuesta ilk kez antremanda
Lemina ve Cuesta ilk kez antremanda
CHP İzmir Milletvekili Nalbantoğlu'ndan İzmir depremi uyarısı
CHP İzmir Milletvekili Nalbantoğlu'ndan İzmir depremi uyarısı
Gümüşhane'de karla kaplı ormanda yavru ayıların oyun keyfi
Karla kaplı ormanda yavru ayıların oyun keyfi
İslamcılara temel iktisat dersleri
İslamcılara temel iktisat dersleri
Osmaniye’de esnaftan rezerv alan tepkisi
Osmaniye’de esnaftan rezerv alan tepkisi