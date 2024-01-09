ABD jetleri Bosna’nın üstünde uçtu. Sırada Avrupa mı var?

Bosna Hersek’te Sırpların giderek artan ‘ayrılık’ çağrısı üzerine ABD ve Bosna ordusu ortak tatbikat düzenledi.

ABD F-16’LARI UÇTU

Özellikle Sırp-Rus yanlısı Milorad Dodoik’in yaptığı ayrılık çağrılarına cevap olarak düzenlenen tatbikatta ABD’ye ait 2 F-16 savaş uçağı Bosna semalarında uçuş yaptı.

ABD'nin Saraybosna Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, iki ülke arasında gerçekleştirilen eğitimin Bosna Hersek ordusuyla taktik, teknik ve prosedürel alışverişte bulunmak ve Bosna’nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini korumadaki kararlılığı göstermek için yapıldığı vurgulandı.

Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşı bitiren Dayton Barış Antlaşması'na ve ülkenin kurumlarına karşıt gelenlere seyirci kalınmayacağı da belirtildi.

SIRP CUMHURİYETİ GÜNÜ ÖNCESİ YAPILDI

ABD ve Bosna Hersek’in birlikte gerçekleştirdiği eğitim ve tatbikat, Bosna Hersek’teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti’nde (RS) yasa dışı olarak kabul edilen ve yarın kutlanacak olan RS Günü öncesinde yapıldı.

Bosna Hersek’teki en büyük Boşnak partisi olan Demokratik Eylem Partisi’nin Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç, 2015 yılında 9 Ocak’ın yasallığını değerlendirmek için bir başvuru yapmıştı. Anayasa Mahkemesi, bu başvuru üzerine 9 Ocak’ın kutlanmasının anayasaya aykırı olduğuna karar vermiş ve bu durumun, Bosna sınırları içinde yaşayan Sırp olmayan halklar için ayrımcılık teşkil ettiğini belirtmişti.

Öte yandan, ayrılıkçı söylemleriyle bilinen Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik, 2016 yılında Bosna sınırları içerisinde bir referandum düzenlemişti. Referanduma katılanların %99’u, 9 Ocak’ın Sırp Cumhuriyeti Günü olarak kutlanması yönünde oy kullanmıştı.

Ancak, Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi bu referandumu tanımadı ve 9 Ocak’ın kutlanmasına yönelik her türlü eylemi yasakladı. Bu durum, ülkedeki politik atmosferi daha da gerginleştirdi.