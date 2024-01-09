ABD jetleri Bosna’nın üstünde uçtu. Sırada Avrupa mı var?

Kaynak: Haber Merkezi
ABD jetleri Bosna’nın üstünde uçtu. Sırada Avrupa mı var?
Bosna’da yaşayan Sırpların ayrılık çağrısı üzerine ABD ve Bosna Hersek ordusu ortak tatbikat yaptı. ABD jetleri Bosna üzerinde uçtu.

Bosna Hersek’te Sırpların giderek artan ‘ayrılık’ çağrısı üzerine ABD ve Bosna ordusu ortak tatbikat düzenledi.

ABD F-16’LARI UÇTU

Özellikle Sırp-Rus yanlısı Milorad Dodoik’in yaptığı ayrılık çağrılarına cevap olarak düzenlenen tatbikatta ABD’ye ait 2 F-16 savaş uçağı Bosna semalarında uçuş yaptı.

ABD'nin Saraybosna Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, iki ülke arasında gerçekleştirilen eğitimin Bosna Hersek ordusuyla taktik, teknik ve prosedürel alışverişte bulunmak ve Bosna’nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini korumadaki kararlılığı göstermek için yapıldığı vurgulandı.

Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşı bitiren Dayton Barış Antlaşması'na ve ülkenin kurumlarına karşıt gelenlere seyirci kalınmayacağı da belirtildi.

SIRP CUMHURİYETİ GÜNÜ ÖNCESİ YAPILDI

ABD ve Bosna Hersek’in birlikte gerçekleştirdiği eğitim ve tatbikat, Bosna Hersek’teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti’nde (RS) yasa dışı olarak kabul edilen ve yarın kutlanacak olan RS Günü öncesinde yapıldı.

Bosna Hersek’teki en büyük Boşnak partisi olan Demokratik Eylem Partisi’nin Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç, 2015 yılında 9 Ocak’ın yasallığını değerlendirmek için bir başvuru yapmıştı. Anayasa Mahkemesi, bu başvuru üzerine 9 Ocak’ın kutlanmasının anayasaya aykırı olduğuna karar vermiş ve bu durumun, Bosna sınırları içinde yaşayan Sırp olmayan halklar için ayrımcılık teşkil ettiğini belirtmişti.

Öte yandan, ayrılıkçı söylemleriyle bilinen Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik, 2016 yılında Bosna sınırları içerisinde bir referandum düzenlemişti. Referanduma katılanların %99’u, 9 Ocak’ın Sırp Cumhuriyeti Günü olarak kutlanması yönünde oy kullanmıştı.

Ancak, Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi bu referandumu tanımadı ve 9 Ocak’ın kutlanmasına yönelik her türlü eylemi yasakladı. Bu durum, ülkedeki politik atmosferi daha da gerginleştirdi.

Son Haberler
Japonya'daki depremlerde can kaybı sayısı 180'e çıktı Dünya
Japonya'daki depremlerde can kaybı sayısı 180'e çıktı
9 Ocak Salı TV yayın akışında ne var? 9 Ocak Salı televizyonda hangi diziler var? Magazin
9 Ocak Salı TV yayın akışında ne var? 9 Ocak Salı televizyonda hangi diziler var?
Ahlaksızlar. Sizin gibi hırsızlara hayat tabii ki pahalı değil. Canlı yayındaki o sözler yeniden gündem oldu Gündem
Ahlaksızlar. Sizin gibi hırsızlara hayat tabii ki pahalı değil. Canlı yayındaki o sözler yeniden gündem oldu
İşte bağırsak problemlerini özellikle de kabızlığı çözen mucize ot Şifalı Bitkiler
İşte bağırsak problemlerini özellikle de kabızlığı çözen mucize ot
Hatice Kolçak rakam vererek açıkladı 'Parasını ona yatıran cüzdanını dolduracak' Ekonomi
Hatice Kolçak rakam vererek açıkladı 'Parasını ona yatıran cüzdanını dolduracak'
Ayvacık açıklarında aralarında çocukların da olduğu 34 kaçak göçmen yakalandı Gündem
Ayvacık açıklarında aralarında çocukların da olduğu 34 kaçak göçmen yakalandı
Emekli zammı ve refah payı için kritik gün. İşte son açıklamalar Ekonomi
Emekli zammı ve refah payı için kritik gün. İşte son açıklamalar