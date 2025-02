ABD-Kanada maçında yumruklar konuştu

ABD ile Kanada arasında Cumartesi günü oynanan buz hokeyi maçı, başlama düdüğünden sadece dokuz saniye sonra adeta bir boks ringine dönüştü. Montreal’deki Bell Centre’da gerçekleşen 4 Nations Face-Off karşılaşmasında oyuncular, maçın hemen başında birbirine girdi. ABD’nin 3-1 galibiyetle ayrıldığı maçta Kanada Başbakanı Justin Trudeau da tribündeydi.

Maç öncesinde, ABD milli marşı çalınırken Kanada’daki taraftarların yüksek sesle yuhalaması dikkat çekti. Son dönemde ABD-Kanada ilişkilerinde yaşanan gerginliklerin bu tepkide etkili olduğu düşünülüyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada’ya yönelik ithalat vergileri getirme kararı ve Kanada’nın ABD’nin 51. eyaleti olabileceği yönündeki açıklamaları iki ülke arasındaki tansiyonu yükseltmişti.

THREE FIGHTS IN NINE SECONDS YOU COULDN’T SCRIPT A MORE ELECTRIC START FOR USA vs. CANADA @spittinchiclets pic.twitter.com/p7BD2CNSaU

DOKUZ SANİYEDE ÜÇ KAVGA

Maç başlar başlamaz, Kanada’dan Brandon Hagel ve ABD’den Matthew Tkachuk yumruklaşarak oyundan ihraç edildi. Sadece bir saniye sonra Tkachuk’un kardeşi Brady ile Kanada’dan Sam Bennett da kavgaya tutuştu. Altı saniye sonra ise JT Miller ile Colton Parayko arasında bir başka kavga yaşandı.

ABD teknik direktörü Mike Sullivan, “Oyuncuların ne kadar mücadele ettiğini gösteren bir durumdu. Her iki takım da büyük bir gururla sahadaydı” dedi. Kanada teknik direktörü Jon Cooper ise, “Bu olaylar önceden planlanmış değildi, tamamen doğal bir gelişmeydi” açıklamasını yaptı.

THREE FIGHTS. NINE SECONDS APART TO START THE GAME.



THE CANADA VS. USA RIVALRY HAS NEVER BEEN MORE ALIVE ???????????????????? pic.twitter.com/aYK9TAs5PD