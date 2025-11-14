Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Savunma Bakanı Pete Hegseth, perşembe günü, Karayipler'de yeni bir operasyonun düğmesine bastıklarını duyurdu. Hegseth, "Güney Mızrağı" adını verdikleri operasyonla, "narko teröristlerin" hedef alınacağını söyledi.

ABD basınına göre Hegseth'in duyurduğu bu yeni operasyonun, Venezuela'da hali hazırda yürütülen operasyonların bir parçası mı, yoksa yeni bir adım mı olacağı henüz net değil. ABD Trump'ın ikinci dönemiyle beraber Venezuela üzerindeki baskısını artırmış durumda. Venezeula lideri Nicolas Maduro'nun başına 50 milyon dolar ödül koyan Trump, onu "kartel lideri" olmakla suçluyor. Maduro'nun liderliğinin "meşru" olmadığını belirten Trump, Karayiplerde askeri yığınak yaptı.

DONANMANIN YÜZDE 8'i VENEZUELA AÇIKLARINDA

ABD'nin Venezeula'ya "ilan etmediği" bir savaşı yürüttüğü aşikar. Aralarında dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford da dagil olmak üzere, ABD'nin donanmasının yüzde 14'ünü Karayipler'e konuşlandırmış durumda. Üstelik bu donanmanın yüzde 8'i Venezeula açıklarında yer alıyor.

ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü'nün haber portalında yayınlanan filo takip sistemine göre de ABD Güney Komutanlığı'nda bulunan donanma oranı Washington'un küresel askeri varlığının önemli bir yüzdesine tekabül ediyor.

Aynı zamanda Washinton, ABD ordusunun üssü haline gelen Porto Riko'ya 10 adet F-35 savaş uçağı konuşlandırdı. Reuters'ın Porto Riko'nun Aguadilla kentinde yakaladığı görüntülere göre, ABD ayrıca adaya en az üç adet MQ-9 Reaper İHA konuşlandırdı.

CNN, açık kaynaklı uçuş verilerini inceleyerek, 15 Ağustos ile 15 Ekim arasındaki iki aylık dönemde Karayipler'de gerçekleştirilen 200'den fazla askeri uçuşu tespit etti. Görevler, istihbarat toplama uçakları ve uçaklara havada yakıt ikmali yapmak için kullanılan tankerler de dahil olmak üzere 83 ayrı uçak tarafından gerçekleştirildi.

Reuters'a göre Venezuela açıklarındaki ABD varlığı, ölçek ve endişe açısından 1994'te Haiti'de gerçekleştirilen Demokrasiyi Destekleme Harekatı, 1980'lerde Grenada ve Panama'nın işgali ve hatta Küba Füze Krizi ile kıyaslanabilecek ölçüde. Reuters, askeri yığınağı son otuz yılın "afet yardımlarıyla ilgisi olmayan en büyüğü" olarak nitelendirdi.

KARTEL BAHANE, PETROL ŞAHANE

Venezuela bir petrol devleti olmasına rağmen kendi petrolünü işleyemiyor. Çünkü söz konusu yaptırımlar, düşük üretim seviyesi ve yetersiz ihracata neden oluyor. Buna hem maliyetler hem de yaptırımlar engel oluyor. Yani Venezuela'nun zenginliği ve gücü Trump'ın iddia ettiği gibi uyuşturucudan değil, petrolünden geliyordu. Trump yönetimi Maduro ve diğer üst düzey Venezuela yetkililerini "narko-terörizm" ile suçlasa da birçok rapor şunu ortaya koyuyor: ABD'ye giren yasadışı uyuşturucuların çok azı Venezuela'dan geliyor.

ABD Enerji Bilgi İdaresi'nin verilerine tarafından yayınlanan verilere göre, Venezuela 303.8 milyar varil ile dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkesi. Onu, 258.6 milyar varil ile Suudi Arabistan, 208.6 milyar varil ile de İran takip ediyor.

EYLÜLDEN BU YANA EN AZ 65 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

ABD, Güney Amerika açıklarında uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen gemilere düzenlediği 15 saldırıda şimdiye kadar en az 65 kişiyi öldürdü. Trump, bir sonraki hedefinin Venezuela'daki kara hedefleri olduğunu açıkça belirtti. ABD basınına göre Trump'ın Venezuela'ya karşı yürüttüğü savaşın Meksika'ya kadar uzanması bekleniyor.