Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Venezuela arasındaki gerilim ayladır devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın karteli bahane ederek hedef aldığı Venezuela’nın sosyalist yönetimi, Washington baskısı altında.

Trump, karteli bahane ederek kafasına ödül koyduğu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik tehditlerini her geçen gün artırırken gündeme gelen bir iddia manşetlerde yerini buldu.

Venezula lideri Maduro’nun uçağının Küba’ya doğru gidiyor olması, sosyalist liderin ülkeden kaçtığı iddialarını da beraberinde getirdi.

Bu iddiaların tartışma yarattığı saatlerde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan Maduro’ya karşı darbe için yardım mektubu göndermesiyle bilinen 2025 Nobel Barış Ödülü sahibi Venezuela muhalefet lideri María Corina Machado, ABD İş Forumu’ndaki konuşmasıyla gündeme geldi. Machado konuşmasında, iktidara geldiklerinde ABD’ye açacakları yatırım alanlarından ve özelleştirme vaatlerinden bahsediyordu. Machado sözkonusu forumda, Venezuela'nın petrol, gaz, altın, altyapı varlıklarının 1,7 trilyon dolarlık değerini anlattı.

Venezuela lideri Maduro hakkındaki iddialar henüz netlik kazanmadı. Ancak birçok gözlemci solcu liderin uçağını flight radar üzerinden takip ediyor.

MADURO VE TRUMP GERİLİMİ

Trump başkanlığının ikinci döneminde Venezuela’yı açıktan hedef almaya başlamış, Maduro’nun yakalanması için 50 milyon dolar ödül koymuştu. ABD lideri, Maduro’nun liderliğinin meşru olmadığını ifade ederek ardından Venezuela başkanını “Kartel liderliği” ile suçlamıştı. Bu suçlamalar iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırırken, ABD düğmeye bastı ve donanmasının yüzde 8’ini Karayiplerde Venezuela açıklarına konuşlandırdı.

Venezuela da bu gerilime karşılık ülke genelinde 4 milyon milisi görevlendirdi. Sivillere de askeri eğitim verilmeye başlandı. ABD, “kartel” bağlantılı olduğunu ve ülkeye uyuşturucu taşıdığını ileri sürdüğü balıkçı teknelerini hedef almaya başladı. Washington yönetimi, Eylül başından beri Karayip Denizi ve Pasifik Okyanusu’nun doğusunda en az 18 tekneye düzenlediği saldırılarda 60’tan fazla kişinin ölümüne neden oldu.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk saldırıları “yargısız infaz” diye nitelendirerek kınadı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun başına 50 milyon dolarlık ödül koyan ABD Başkanı Trump, CIA’i de Venezuela topraklarında “gizli operasyonlar” için görevlendirdiğini açıkça ilan etmişti.

Bu gelişmeler yaşanırken 2025 yılı Nobel Barış Ödülü de tartışmalı Venezuela muhalefet lideri Machado’ya verildi.

DARBE İÇİN İSRAİL’DEN DESTEK İSTEYEN BARIŞ ÖDÜLÜ SAHİBİ

Machado, 5 Aralık 2018’de Netanyahu'ya (ve dönemin Arjantin Cumhurbaşkanı Macri'ye) doğrudan bir açık mektup gönderdi ve bu ikilinin, BM Güvenlik Konseyi'nde, Venezuellalılar için "etkili koruma önlemleri" benimsenmesini ve Venezuala Devlet Başkanı Maduro'ya karşı rejim değişikliğini teşvik etmelerini istemişti.

Öte yandan Machado, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar'a Venezuela muhalefet lideri Edmundo González'in Maduro’ya karşı ilan ettiği sözde “seçim zaferi”ni tanıyan konuşması için teşekkür etmiş, Maduro'nun devrilmesini istediğini tekrarlamıştı.