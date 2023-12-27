ABD, Kızıldeniz'de İHA, balistik ve seyir füzesi düşürdüğünü duyurdu

Kaynak: AA
ABD, Kızıldeniz'de İHA, balistik ve seyir füzesi düşürdüğünü duyurdu
ABD, Kızıldeniz'de insansız hava aracı (İHA), balistik ve seyir füzesi düşürdüğünü duyurdu.

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı’nın (CENTCOM), sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kızıldeniz'in güneyinde “USS Eisenhower” uçak gemisi ile "USS Laboon" isimli savaş gemisinden kalkan uçakların, Yemen’deki İran destekli Husilerin attığı 12 tek yönlü İHA, 3 balistik füze ve iki seyir füzesini düşürdüğü kaydedildi.

Yaklaşık 10 saatlik operasyonda gemilere zarar gelmedi ve yaralı tespit edilmedi.

KIZILDENİZ'DE SALDIRILAR VE GÖREV GÜCÜ

Seri, 19 Kasım'da yaptığı açıklamada İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak İsrail bandıralı her türlü gemiyai hedef alacaklarını duyurmuştu.

Ardından Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenlemişti.

Pentagon, 6 Aralık'ta Husi güçlerinin ticaret gemilerine yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yapıldığını bildirmişti.

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