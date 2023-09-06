ABD kongre baskını davasında yeni karar

ABD'deki aşırı sağcı "Proud Boys" grubunun eski lideri Enrique Tarrio, 6 Ocak 2021'deki kongre baskını davası kapsamında Washington'da hakim karşısına çıktı. Duruşmada kolluk kuvvetleri, yasa koyucular ve diğerlerine çektirdiği zorluklar için özür dileyen Tarrio, bundan sonra siyasetle, aktivizmle veya mitinglerle hiçbir ilgisinin olmayacağına söz verdi. Son 1,5 yılını bu duruma nasıl düştüğünü anlamaya çalışarak geçirdiğini kaydeden Tarrio, kongre binasındaki şiddet olaylarına karşı olduğunu iddia ederek "Ben siyasi olarak bağnaz biri değilim. Amacım zarara yol açmak ya da seçim sonucunu değiştirmek değildi" ifadelerini kullandı.

22 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Tarrio'nun sözlerinin ardından kararı duyuran Yargıç Timothy Kelly, Tarrio'nun "kışkırtıcı komplo kurmak" ve "iktidarın Donald Trump'tan Joe Biden'a devrini engellemeye yönelik başarısız komploya liderlik etmek" suçlarından 22 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Kelly, kongre baskınına atıfla, "O gün yaşananlar, hukukun üstünlüğünü ve Anayasayı korumaya yardımcı olan önemli bir Amerikan geleneğine zarar verdi. O gün, daha önce sorunsuz çalışan iktidarı barışçıl bir şekilde devretme geleneğimiz yıkıldı" dedi.

Mahkeme heyetinin kimseyi siyaset yapmaktan mahkum etmediğinin altını çizen Kelly, "Bay Tarrio ve diğerleri kışkırtıcı bir komploya katılmaktan mahkum edildi." şeklinde konuştu. Tarrio'yu "Kongre baskını komplosunun nihai lideri" olarak tanımlayan Kelly, "Bunun tartışmaya açık olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. Kelly, kanıtların Tarrio'nun "nihai lider ve örgütleyici" olduğunu desteklediğini de sözlerine ekledi.

ŞİDDET OLAYLARI SONRASI YARGI SÜRECİ BAŞLAMIŞTI

Aşırı sağcı gruplar ve Donald Trump destekçileri ABD'de yapılan Kasım 2020 başkanlık seçimini kazanan Joe Biden'ın zaferinin onaylanacağı oturum sırasında kongre binasına baskın gerçekleştirmişti. Saatler süren şiddet olayları sırasında 5 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi yaralanmıştı. Kongre baskını soruşturması kapsamında en az bin 100 kişi tutuklanırken, 110 kişi farklı suçlardan mahkum edilmişti. Baskın sırasında orada bulunmayan Tarrio ise buna rağmen olayların baş organizatörü olmakla suçlanmıştı. Son olarak, bir

diğer Proud Boys yöneticisi olan Ethan Nordean geçtiğimiz hafta kongre baskını davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.