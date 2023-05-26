ABD kongre binası baskını davasında karar açıklandı

Kongre baskınındaki suçunu itiraf eden Oath Keepers üyesi Watkins, 8,5 yıl hapis cezası aldı.

ABD kongre binası baskını davasında karar açıklandı

Başkent Washington'da yapılan karar duruşmasında, 6 Ocak 2021'de Kongre baskınına ilişkin suçunu itiraf ederek sorumluluğunu kabul eden Oath Keepers grubu üyesi Jessica Watkins, 8,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Columbia Bölge Mahkemesinde görülen davada, Kongre binasını aşırı sağcı Oath Keepers üyeleriyle basan emekli transseksüel asker Watkins'in hatasından ötürü özür dilemesi, 8,5 yıl hapis cezası almasını engelleyemedi.

"O KADER GÜNKÜ EYLEMLERİM VE DAVRANIŞLARIM YANLIŞTI"

Bölge Yargıcı Amit Mehta, Watkins'in, "resmi bir kovuşturmayı engelleme ile yardım ve yataklık yapmaktan" mahkum edilmesini onaylarken, sanığın davranışlarının 6 Ocak'ta diğer protestocuların Washington'a gelmesinde "rol oynadığını" belirtti.

Jessica Watkins, Bölge Yargıcı Amit Mehta'nın huzurunda yaptığı özür konuşmasında, "O kader günkü eylemlerim ve davranışlarım yanlıştı ve şimdi anladığım kadarıyla suç teşkil ediyordu. Şiddet asla çözüm değildir." ifadesini kullandı.

Watkins'in cezası, Oath Keepers'ın kurucusu Stewart Rhodes'un Kongre baskınındaki liderlik rolü gerekçesiyle 18 yıl ceza almasından bir gün sonra onandı.

OATH KEEPERS ÜYELERİ HAKKINDA 2022'DE YARGI SÜRECİ BAŞLATILMIŞTI

Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) Ocak 2021'de yapılan açıklamada, "Oath Keepers"ın başındaki 65 yaşındaki Thomas Edward Caldwell'in yanı sıra Jessica Watkins ve Donovan Ray Crowl'un ABD'ye karşı komplo kurmak ve 6 Ocak'ta Kongre binasına düzenlenen baskını planlamakla suçlandığı kaydedilmişti.

Oath Keepers üyeleri hakkında 4 Ekim 2022'de, Kongre baskınında "isyana teşvik eden komplo kurmak" suçlamasıyla yargı süreci başlatılmıştı.

Öne Çıkanlar
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
ASM grup elemanlarına sağlıkçı sıfatı şeref nişanesi olarak verilmeli
ASM grup elemanlarına sağlıkçı sıfatı şeref nişanesi olarak verilmeli
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Oğuzhan Uğur ve ekibinden suçlayıcı haberlere esprili yanıt. "Ensem ona dönük oraya konuşsun" Magazin
Oğuzhan Uğur ve ekibinden suçlayıcı haberlere esprili yanıt. "Ensem ona dönük oraya konuşsun"
Zeytinburnu'nda tramvay TIR'ın dorsesine çarptı Yaşam
Zeytinburnu'nda tramvay TIR'ın dorsesine çarptı
Alexandre Pato'nun yeni adresi belli oldu Spor
Alexandre Pato'nun yeni adresi belli oldu
Kakuleli kek nasıl yapılır? Kakuleli kek tarifinin malzemeleri neler? Keşfet
Kakuleli kek nasıl yapılır? Kakuleli kek tarifinin malzemeleri neler?
Ceviz kabuğu yüklü tır alev alev yandı Güncel
Ceviz kabuğu yüklü tır alev alev yandı
"Siz teröristsiniz" diye bağırarak önlerini kestiler. Seçim çalışması yürüten CHP'li kadınlara saldırı Yaşam
"Siz teröristsiniz" diye bağırarak önlerini kestiler. Seçim çalışması yürüten CHP'li kadınlara saldırı