ABD Kongre binasında silahlı saldırgan alarmı

Washington DC’de Senato Ofis Binaları’nda silahlı saldırgan ihbarı üzerine polis harekete geçti.

KAYNAK: İHA
ABD Kongre binasında silahlı saldırgan alarmı

Bina içindeki herkesin olduğu yere sığınması istendi.

Polis bölgeden uzak durun uyarısı yaptı

İHA'nın haberine göre; ABD Kongre Polisi, Senato Ofis Binaları’nda ve çevresinde silahlı saldırgan aradıklarını duyurdu. Polis, “İlgili bir 911 çağrısına yanıt olarak arama yapıyoruz. Araştırmamız devam ettiği için lütfen bölgeden uzak durun.” dedi. Polis ayrıca, “Elimizde doğrulanmış bir silah sesi raporu yok. Ancak muhtemel bir aktif tetikçi ihbarı alındığı için bina içindeki herkes olduğu yere sığınmalıdır.” uyarısında bulundu.

Kongre üyeleri tatildeydi

Olay sırasında Ağustos tatili nedeniyle Kongre binasında çok az sayıda personel bulunuyordu. Çoğu Kongre üyesi ise tatildeydi. Olayla ilgili herhangi bir yaralanan veya gözaltına alınan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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