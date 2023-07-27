ABD Kongresi'nde halka açık UFO oturumu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kongresi'nde tanımlanamayan uçan nesnelerle (UFO) ilgili halka açık oturum yapıldı.

ABD Kongresi'nde halka açık UFO oturumu

Eski istihbarat görevlisi David Grusch, hükümetin elinde tanımlanamayan olgulara ilişkin araç ya da araç parçaları olduğunu iddia ederek "Kapalı oturumda daha fazla anlatabilirim" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde UFO'larla ilgili halka açık bir panel yapıldı.

Eski ABD istihbarat yetkilisi David Grusch, biyolojik, ancak insan olmayan yaratıkların cansız bedenleri uzay aracından çıkarıldığını ifade ederek " Kapalı oturumda daha fazla anlatabilirim" dedi.

Temsilciler Meclisi’nin Denetim Komisyonu’nun Ulusal Güvenlik, Sınır ve Dışişleri alt komisyonu tarafından düzenlenen oturumda daha önce ABD ordusunda görev yapmış olan üç tanık ifade verdi.

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40 TANIKLA YAPILAN GÖRÜŞMELERE DAYANARAK...

ABD Hava Kuvvetleri’nde 14 yıl istihbarat yetkilisi olarak çalıştıktan sonra “whistleblower” olan yani görev yaptığı kurum içindeki kanuna aykırı ya da yanlış gördüğü uygulamaları yetkili makamlara ifşa eden Grusch, “Dört yılı aşkın sürede 40 tanıkla yaptığı görüşmelere dayanarak ABD hükümetinin elinde tanımlanamayan ve insan kaynaklı olmayan araçların olduğunu“ iddia etti.

Grusch ayrıca, biyolojik, ancak insan olmayan yaratıkların cansız bedenleri uzay aracından çıkarıldığını ifade etti.

Aynı zamanda fizik eğitimi almış olan David Grusch, bunların tam olarak yerlerini bildiğini ve bu bilginin kurum içindeki uygulamaları denetleme görevini üstlenen genel müfettişle ve bir kısmının da istihbarat komisyonlarıyla paylaşıldığını söyledi.

Grusch ABD hükümetinin uzun yıllar tanımlanamayan anormal olgulara ilişkin araç/enkaz toplama ve tersine tasarım (tersine mühendislik) programı yürütüldüğüne ilişkin bilgi verildiği iddiasını tekrarladı, bu programlara erişim izni istediğinde kendisine erişimin verilmediğini söyledi.

“KOYU GRİ YA DA SİYAH KÜPLER”

Oturumda ifade veren tanıklardan, görev yaptıkları dönemde havadaki gözlemlerini anlatmaları ve tanımlanamayan anormal olgulara ilişkin betimlemelerin ortak özelliklerini tanımlamaları istendi.

ABD Donanması’nda pilot olarak görev yapmış olan Ryan Graves, “Şeffaf bir küre içinde koyu gri ya da siyah küpler gördüklerini ve bu küplerin ucunun kürenin içine değdiğini” anlattı.

Sekiz yıl boyunca bu cisimleri gördüklerini ve bildiği kadarıyla hala bu vakaların yaşandığını söyleyen Graves, benzer vakaların bildirilmesi ve daha şeffaf olunması gerektiğini söyledi.

Graves, “Eğer tanımlanamayan anormal olgular yabancı ülkelere ait drone’larsa, bu acil bir ulusal güvenlik sorunudur. Eğer başka bir şeyse bilimin çözmesi gereken bir konudur” dedi.

Eski donanma pilotu Ryan Graves pilotları UFO ya da UAP vakalarını bildirmeye teşvik eden Americans for Safe Aerospace’in yöneticisi.

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