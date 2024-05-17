ABD Kongresi'ndeki oturuma "takma kirpik" kavgası damga vurdu

Kaynak: AA
ABD Kongresi'ndeki oturuma "takma kirpik" kavgası damga vurdu
ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan bir oturum, siyahi vekil Jasmine Crockett'a yönelik "takma kirpikler" ithamıyla gergin anlara sahne oldu.

Cumhuriyetçi vekil Marjorie Taylor Greene ile Demokrat vekil Alexandria Ocasio-Cortez arasındaki "ırkçılık" tartışması, oturumun ana gündem maddesi haline geldi.

Perşembe gecesi geç saatlerde gerçekleşen oturum, ABD Adalet Bakanı Merrick Garland'ın Kongre'nin işleyişini engellediği iddialarını araştıran bir soruşturmayla ilgiliydi. Ancak oturum, Marjorie Taylor Greene'in Jasmine Crockett'a yaptığı "takma kirpikler" ithamıyla farklı bir yöne evrildi.

Greene'nin sözlerine sert tepki gösteren Crockett, bu ithamın "ırkçı" olduğunu dile getirdi ve özür beklediğini ifade etti. Diğer Demokrat vekillerden Ocasio-Cortez de Greene'e tepki göstererek, kişinin fiziksel görünümüne yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Oturum başkanı James Comer'ın yönetmekte zorlandığı oturumda, Greene ile Ocasio-Cortez arasındaki atışmaların ardından Greene'in sözlerinin kayıtlardan çıkarılması kararlaştırıldı. Greene, bu kararı kabul etti ancak özür dilemeyeceğini açıkladı. Karşılıklı atışmaların devamında Ocasio-Cortez, Greene'e tepki göstererek oturumu daha da gerginleştirdi.

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