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ABD Kongresinden 6 Ocak baskınında görev yapan kolluk kuvvetlerine altın madalya

ABD'de 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınında görev yapan kolluk kuvvetlerine "Kongre Altın Madalyası" verildi.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 21:42
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ABD Kongresinden 6 Ocak baskınında görev yapan kolluk kuvvetlerine altın madalya

ABD Kongresinden 6 Ocak baskınında görev yapan kolluk kuvvetlerine altın madalya
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Kongre binasında düzenlenen törende, baskına müdahale eden Kongre Polisi ve Washington DC Kent Polisi yetkililerine, Kongrede verilen en yüksek madalya olan "Altın Madalya" verildi.

Söz konusu madalyalar, 6 Ocak'taki "kahramanların" anılması için Kongre Polisi Genel Merkezi, Washington DC Polis Merkezi, Kongre ve Smithsonian Enstitüsüne konulacak.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, törende yaptığı konuşmada, "23 ay önce milletimiz, İç Savaş'tan bu yana demokrasiye en büyük saldırı ile karşı karşıya kaldı. 6 Ocak günü, korku ve kalp kırıklığı günüydü. Aynı zamanda görülmemiş bir kahramanlık günüydü." ifadesini kullandı.

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