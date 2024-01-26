ABD Kongresi'ne Türkiye'ye F-16 satışına karşı mektup. Lobiler yine iş başında

Ankara'nın İsveç'in NATO üyelik talebini onaylaması ve ardından ABD Başkanı Joe Biden'ın F-16 savaş uçaklarının satışı için Kongre'de etkili isimlere mektup göndermesinin sonra aralarında Yunan, Ermeni, Kürt ve Hindu lobi kuruluşlarının da bulunduğu bir grup atağa geçti.

Örgütler, ABD'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçakları satışını engellenmesi için çabalıyor.

Kendilerini "Türkiye İçin Savaş Jetlerine Hayır Koalisyonu" (#NoJetsForTurkey) olarak adlandıran grup, ABD Kongresi'nin iki kanadı olan Senato ve Temsilciler Meclisi'nin Dış İlişkiler Komiteleri'nin liderlerine bir mektup göndererek, Türkiye'ye muhtemel F-16 savaş uçağı satışıyla ilgili son detayların bir kez daha gözden geçirilmesini talep etti.

Mektup Yunan Amerikan Liderlik Konseyi (HALC), Kürdistan'ın Amerikalı Dostları (AFK), Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA), Hindu Amerikan Vakfı (HAF), Hristiyanların Savunma organizasyonu (IDC) ve Orta Doğu Forumu (MEF) tarafından imzalandı.

Lobi kuruluşları Ankara'nın İsveç'in NATO üyeliğini onaylamayı, Amerikan jetlerinin alımı konusunda ABD yönetimiyle yürütülen müzakerelerde bir pazarlık kozu olarak kullandığını ifade ettiler.

Ayrı lobici örgütler, "Türkiye'nin, bu savaş uçaklarını nasıl kullanacağına dair sorumlu tutulacağı bir mekanizma kurulmasını" istediler.

Mektupta, "Türkiye'ye silah transferinin insan hakları ihlallerine katkıda bulunacağı ve çatışma olasılığını arttıracağı konusunda ciddi endişelerimiz var. Türkiye daha önce Amerikan F-16'larını Dağlık Karabağ'a saldırması için Azerbaycan'a ödünç vermiş, Suriye'deki Kürt ortaklarımızı bombalamak için kullanmış, Yunan hava sahasını ihlal etmek ve Yunanistan'ın egemenliğini tehdit etmek için kullanmıştır." ifadeleriyle Türkiye suçlandı.

Söz konusu mektup, Beyaz Saray'ın Kongre'deki önemli komitelerin liderlerine birer mektup göndererek, Ankara'nın İsveç'in NATO'ya katılım sürecini tamamlaması gelişmesinden sonra F-16 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışı için resmi bildirim sürecini başlatma niyetini duyurmasının hemen ardından geldi.

Senatörler Ben Cardin ve Jim Risch ile Temsilciler Meclisi üyeleri Mike McCaul ve Gregory Meeks gibi isimler, savaş uçağı anlaşmaları üzerinde önemli etkiye sahip kişiler olarak biliniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın satışa dair Kongre'ye resmi bildirim yapmasından sonra Senato ve Temsilciler Meclisi'nin lehte ya da aleyhte bir karar vermek için 15 günlük bir süreleri bulunuyor.