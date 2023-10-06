ABD Meksika sınırına 32 km duvar örecek. Biden '1 metre daha yapmayacağım' demişti

ABD Başkanı Joe Biden, Meksika sınırına, ‘1 metre daha duvar örmeyeceğim’ sözlerinden geri adım attı.

Oda Tv'nin haberine göre, Eski Başkan Donald Trump’un aksine ABD-Meksika sınırına duvar örmeyeceğini söyleyen mevcut başkan Joe Biden, artan göç akınına karşı sınıra 32 km duvar örme kararı aldı.

ABD Gümrük ve Sınır Koruması Birimi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Biden yönetiminin yalnızca daha önceden bütçesi oluşturulan bir projeye onay verdiği belirtilerek, karar desteklendi.

Yapılan açıklamada, ABD-Meksika sınırının en hareketli bölgelerinden yalnızca Rio Grande Vadisi’nden ABD’ye bu yıl içinde 245 binin üzerinde kaçak geçiş yapıldığı aktarıldı.

NEW YORK’TA KAPASİTE DOLDU

New York Belediye Başkanı Eric Adams, 1 yıl içerisinde New York’a 100 binden fazla yeni göçmen kaydı yapıldığını bildirirken, göçmenlerin temel barınma ve gıda maliyetinin önümüzdeki 3 yıl içinde 12 milyar dolara yükseleceğini öngördüklerini belirtti. Adams, “New York şehrinde kapasitemiz doldu” ifadelerini kullanarak, göçmenleri yola çıkmaktan vazgeçirmek için bu hafta Meksika, Kolombiya ve Ekvador ülkelerini ziyaret ederek konuyla ilgili çeşitli görüşmeler gerçekleştireceğini belirtti.

ABD SINIRINA GÜNDE 10 BİN KİŞİ GELİYOR

Geçtiğimiz ay sınırdan rekor sayıda kaçak geçiş yaşandığını belirten yetkililer, ABD’nin özellikle güney eyaletlerinde yer alan bazı şehirlerde nüfusun gözle görülür düzeyde artış gösterdiği ifade edildi.

ABD Sınır Polisi verilerine göre, Meksika sınır bölgelerinde yalnızca geçtiğimiz temmuz ayında 132 bin ve ağustos ayında 181 bin kaçak göçmen yakalandı. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ise geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, ABD sınırına son dönemde ortalamada günde yaklaşık 10 bin kişinin geldiğini bildirmişti.

TRUMP TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan, eski başkan Trump katıldığı bir televizyon programında, kendi başkanlık döneminde uyguladıkları katı sınır yönetimi politikasını değiştiren ve sonradan pişman olan Joe Biden ve yönetimini eleştirdi.

Trump yaptığı açıklamada, Biden yönetimi tarafından uzun süre durdurulan ve yaşanan son gelişmelerin ardından inşaatına tekrar başlanan sınır duvarı projesi için “Biden ve ekibi, bizden gördükleri her şeyi yapmak zorundalar” dedi.

Trump döneminde sınıra ABD-Meksika sınırına 640 kilometreden fazla duvar inşa edilmiş, Biden yönetimi göreve gelmelerinin arından yayınladıkları bir bildiride Meksika sınırına duvar örmenin “ciddi bir politika çözümü” olmadığını belirtmişti.