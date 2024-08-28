ABD-Meksika sınırındaki kaçakların x-ray görüntülerini sanat dönüştürdüler

ABD-Meksika sınırında çekilen x-ray görüntüleri, Amerikalı sanatçı Noelle Mason'ın elinde sanatsal bir esere dönüştü. Mason, sınır devriyesi tarafından kaydedilen bu çarpıcı görüntüleri toplayarak onları bir fotoğraf serisi haline getirdi. Serinin, göçmenlerin yaşadığı zorlukları ve sınırın karanlık yüzünü gözler önüne seren bu kareler, görenleri derinden etkiledi.

Noelle Mason, x-ray görüntülerini sanatsal bir perspektifle ele alarak, sınır güvenliği ve göç konularını tartışmaya açtı. Sergide yer alan fotoğraflar, sadece görsel olarak değil, aynı zamanda toplumsal mesajlarıyla da dikkat çekiyor. Mason'un eseri, sınırın soğuk teknolojik denetimini insani bir bakış açısıyla sunarak, sergi ziyaretçilerini göçmenleri yaşadığı bu çetin yolculuklara dair empati kurmaya davet ediyor.