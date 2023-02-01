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FED faizi 25 baz puan artırdı. Son 16 yılın en yüksek seviyesi

Amerikan Merkez Bankası FED merakla beklenen faiz kararını açıkladı. FED faizleri 25 baz puan artırdı. Böylece ABD'de faizler son 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseldi.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 22:03
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ABD Merkez Bankası FED faiz kararını açıkladı

FED faizi 25 baz puan artırdı. Son 16 yılın en yüksek seviyesi
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ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltti...

Bloomberg’in anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini de bu yöndeydi. 

ARALIK'TA 50 BAZ PUAN ARTMIŞTI

Yüksek enflasyonla mücadele için geçen sene 4 kez 75’er baz puanlık artış yapan Fed Aralık ayında ise artış hızını yavaşlatarak 50 baz puanla yola devam etmişti.

Enflasyonda görülen ılımlı yavaşlama ve ekonomik aktivitedeki belirgin soğuma nedeniyle faiz artış hızının yavaşlaması bekleniyordu.

Fed yetkilileri de son dönemde yaptıkları açıklamalarda sıkılaşmanın yavaşlaması gerektiğine yönelik mesajlar vermişti.

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Abd ayni kurnazligi yapiyor
1.02.2023 22:11
Bu aciklama erdogani hakli cikarir normalden daha az saviyede yukseltme yapmislar yani bir dolan var olamsi gerekinun baya altinda bir oran  
 
HASAN BALCI
1.02.2023 22:09
% 10 dan azı kurtarmaz  
 
Ben
1.02.2023 22:08
Siz nasıl ekonomistsiniz...hani nerde nas..!?  
 
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