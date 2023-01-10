10 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

FED'den Merkez Bankaları'na kritik uyarı

ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Başkanı Jerome Powell, Merkez bankalarının doğrudan siyasi etkiden uzak kalmasının, yüksek enflasyonla mücadele edilirken zorlu ve gerekli kararların alınmasına imkan sağladığını söyledi.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 22:00
Takip Et

ABD Merkez Bankası FED'den kritik uyarı

FED'den Merkez Bankaları'na kritik uyarı
+
Aa
-

ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Başkanı Powell, İsveç’in başkenti Stockholm’da düzenlenen Uluslararası Merkez Bankaları Bağımsızlığı Sempozyumu’nda konuştu.

MERKEZ BANKALARI’NA KRİTİK UYARI

Fiyat istikrarının sağlıklı bir ekonominin temeli olduğunu ve halka zaman içinde paha biçilemez faydalar sağladığını belirten Powell, “(Merkez bankalarının kararları) Aldığımız kararlar üzerinde doğrudan siyasi bir etkinin olmaması, kısa vadeli politik unsurları göz önünde bulundurmadan ihtiyaç duyulan önlemleri alma imkanı tanıyor.” dedi.

Powell, son dönemde Fed’in piyasa düzenleyici yetkilerinin iklim değişikliği ile mücadele amaçlı kullanılması yönündeki çağrılara da değindi.

Fed’in yasalar ile belirlenmiş görev alanı içerisinde hedefler ve sınırlarına uygun şekilde davranmasının önemini vurgulayan Powell, “İklim değişikliğini doğrudan ele alan politikalarla ilgili kararlar hükümetin seçilmiş organları tarafından alınmalı. Böylece halkın seçimlerle ifade edilen iradesi yansıtılmış olur.” ifadelerini kullandı. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

adem
10.01.2023 22:16
bunlar bizim ülkemizi batırmak için bilinçli hareket ediyorlar,ülkemizde dolar ve euronun fiyatın tl karşısında bilerek yüksek tutuluyor öünkü ülkemizi sömürmek için yapılıyor,ALLAH milletimizin yardımcısı olsun  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Rakıya büyük zam geldi. Artık sadece zenginler içecek
1
﻿Rakıya büyük zam geldi. Artık sadece zenginler içecek
﻿Rakıya büyük zam geldi. Artık sadece zenginler içecek
﻿Mini etekli öğretmen konuştu. Kıyafeti ile gündem olmuştu. Korkma hocam, bilim kıyafette değil beyindedir
2
﻿Mini etekli öğretmen konuştu. Kıyafeti ile gündem olmuştu. Korkma hocam, bilim kıyafette değil beyindedir
﻿Mini etekli öğretmen konuştu. Kıyafeti ile gündem olmuştu. Korkma hocam, bilim kıyafette değil beyindedir
﻿Olan gariban küçük yatırımcıya oluyor. Aracı kurum önce hisse sattı sonra o tweetini sildi
3
﻿Olan gariban küçük yatırımcıya oluyor. Aracı kurum önce hisse sattı sonra o tweetini sildi
﻿Olan gariban küçük yatırımcıya oluyor. Aracı kurum önce hisse sattı sonra o tweetini sildi
﻿Fatih Portakal'ın kanalında seçmenin kararını Saray'a eski dostu açıkladı
4
﻿Fatih Portakal'ın kanalında seçmenin kararını Saray'a eski dostu açıkladı
﻿Fatih Portakal'ın kanalında seçmenin kararını Saray'a eski dostu açıkladı
﻿Mehmet Barlas'tan sürpriz yazı. DEVA Parti'sinin son anda kiminle ittifak yapacağını yazdı
5
﻿Mehmet Barlas'tan sürpriz yazı. DEVA Parti'sinin son anda kiminle ittifak yapacağını yazdı
﻿Mehmet Barlas'tan sürpriz yazı. DEVA Parti'sinin son anda kiminle ittifak yapacağını yazdı
﻿Farioli sonucu beğenmedi
6
﻿Farioli sonucu beğenmedi
﻿Farioli sonucu beğenmedi
﻿Müslüme'nin annesinden şok eden kayınpeder itirafı. Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu
7
﻿Müslüme'nin annesinden şok eden kayınpeder itirafı. Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu
﻿Müslüme'nin annesinden şok eden kayınpeder itirafı. Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu
﻿Bolu'da içme suyundan ölümün nedeni belli oldu
﻿Bolu'da içme suyundan ölümün nedeni belli oldu
﻿Bolu'da içme suyundan ölümün nedeni belli oldu
﻿İzmir’de sağanak yağış etkili oldu
﻿İzmir’de sağanak yağış etkili oldu
﻿İzmir’de sağanak yağış etkili oldu
﻿Rusya'da bütçe 2022'de 3,3 trilyon ruble açık verdi
﻿Rusya'da bütçe 2022'de 3,3 trilyon ruble açık verdi
﻿Rusya'da bütçe 2022'de 3,3 trilyon ruble açık verdi
﻿Kazakistan’da apartmanda doğal gaz patlaması. 3 kişi öldü
﻿Kazakistan’da apartmanda doğal gaz patlaması. 3 kişi öldü
﻿Kazakistan’da apartmanda doğal gaz patlaması. 3 kişi öldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.