ABD o ülkeden askerlerini çekiyor

Kaynak: AA
ABD o ülkeden askerlerini çekiyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Nijer'deki yaklaşık 300 ABD askerinin 15 Eylül'e kadar ülkeden çekileceğini duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon Sözcüsü) Singh, 7 Temmuz itibarıyla başkent Niamey'deki 101'inci hava üssünden tamamen çekildiklerini açıkladı.

Singh, ABD'nin Nijer'de kalan askerlerinin güvenli ve düzenli bir şekilde 15 Eylül'e kadar ülkeden ayrılacağını duyurdu.

Nijer hükümeti, 17 Mart'ta ABD ile 12 yıl önce imzalanan askeri işbirliği anlaşmasını feshettiğini ve ABD'li askerlerin bir an önce ülkeden ayrılmalarını talep ettiğini belirtmişti.

ABD, Nijer'de yaklaşık 1000 asker ve Agadez kentinde bir insansız hava aracı (İHA) üssüne sahipti. Pentagon, eylül ortasına kadar Nijer'den tamamen çekileceklerini bildirdi.

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