ABD ordusu Nijer'den tamamen çekildi

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, basın toplantısında yaptığı açıklamada, ABD ordusunun 19 Mayıs’ta başlattığı çekilme operasyonunun son durumu hakkında bilgi verdi. Singh, ABD ve Nijer silahlı kuvvetleri arasındaki koordinasyon sayesinde, çekilmenin planlandığı gibi 15 Eylül’de güvenli ve sorunsuz bir şekilde tamamlandığını belirtti.

Nijer, 17 Mart'ta 12 yıl önce imzalanan askeri işbirliği anlaşmasını feshettiğini ve Amerikan askerlerinin ülkeyi bir an önce terk etmesi gerektiğini açıklamıştı. ABD de askerlerinin 15 Eylül’e kadar tamamen çekileceğini duyurmuştu.