ABD Orta Doğu'daki yangına körükle gidiyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
ABD Orta Doğu'daki yangına körükle gidiyor

ABD Savunma Bakanlığı İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilimin artması sebebiyle Orta Doğu’ya daha fazla asker göndereceğini duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Basın Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilimin artmasının ardından ABD’nin Orta Doğu’ya daha fazla asker konuşlandıracağını açıkladı.

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İsrail ve Hizbullah arasında gerilim devam ederken, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Basın Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, ABD’nin Orta Doğu’ya daha fazla asker konuşlandıracağını açıkladı.

Ryder, ilave kuvvetlerin sayısı ya da ne işle görevlendirilecekleri konusunda ayrıntı vermedi. ABD'nin şu anda bölgede yaklaşık 40 bin askeri bulunuyor.

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