ABD petrol fiyatı tahminini revize etti! (11 Haziran 2025)

EIA’nın “Haziran 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu”na göre, petrol fiyatları, küresel talep artışındaki yavaşlama ve OPEC+ grubunun üretim artışı nedeniyle artan stokların etkisiyle mayısta üst üste dördüncü ayda da düştü.

Küresel petrol arzının tüketimi aşması, stokların artmasına ve fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskıya neden olacağı öngörülüyor. Bu yılın ilk beş ayında stoklar, yıl boyunca günlük ortalama 800 bin varil artacağı tahmin ediliyor. Bu artışta, OECD ülkelerindeki talep düşüşü ile OPEC+ ve diğer ülkelerden gelen arz artışı etkili oluyor.

Yılın ikinci yarısında, ABD’de arzın sabit kalmasıyla küresel petrol üretiminin yavaşlaması ve talebin artmasıyla, stok artışlarının 2026’da günlük 600 bin varile düşerek piyasaların dengeye yönelmesi bekleniyor.

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Böylece, bu yıl Brent petrolün ortalama varil fiyatının 65,97 dolar olacağı tahmin ediliyor. Bu rakam, önceki raporda 65,85 dolar olarak öngörülmüştü.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatının ise 62,33 dolar olacağı tahmin ediliyor. Bu rakam, geçen ay 61,81 dolar olarak hesaplanmıştı.

EIA, gelecek yıl için Brent petrolün ortalama varil fiyatını 59,24 dolar, WTI ham petrolün fiyatını ise 55,58 dolar olarak duyurdu.

Ancak raporda, fiyat tahminlerinde belirsizliklerin devam ettiği belirtiliyor. Kanada’daki orman yangınları, Rusya-Ukrayna Savaşı, Libya’daki olası ihracat kesintileri ve OPEC+’nın üretim politikaları gibi riskler sürüyor. Ayrıca, ABD’nin ticaret politikaları ile İran, Rusya ve Venezuela’ya yaptırımlar da fiyatları etkileyebilecek unsurlar arasında yer alıyor.

ABD’NİN HAM PETROL ÜRETİMİ

ABD’de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 420 bin varil olacağı öngörülüyor. Bu rakam, geçen yıl 13 milyon 210 bin varil olarak gerçekleşmişti.

Gelecek yıl ise ABD’nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 13 milyon 370 bin varil olması bekleniyor.

Öte yandan, bu yıl küresel petrol arzının günlük ortalama 104 milyon 350 bin varil, tüketimin ise 103 milyon 530 bin varil olacağı tahmin ediliyor.

2026’da küresel arzın günlük ortalama 105 milyon 140 bin varile, tüketimin ise 104 milyon 580 bin varile ulaşacağı öngörülüyor.