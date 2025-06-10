Brent petrol yükseliyor: ABD-Çin görüşmeleri fiyatları uçuracak mı? (10 Haziran 2025)

Dün 66,79 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 66,75 dolar seviyesinde kapattı. Bugün saat 09.18 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,1 artışla Brent petrolün varili 66,82 dolara yükseldi. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 64,58 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki hafif yükselişte, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerine yönelik artan iyimserlik etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in geçen hafta yaptığı telefon görüşmesinin ardından iki ülkenin yetkilileri dün Londra’da bir araya geldi.

Trump, Beyaz Saray’daki bir yatırım etkinliğinde yaptığı açıklamada, Londra’daki görüşmelerden “olumlu haberler” aldıklarını belirtti. ABD şirketlerinin Çin pazarına erişimini artırmak istediklerini vurgulayan Trump, “Bu, Çin için harika olacak, dünyanın geri kalanı için de öyle” dedi.

Çin’e yönelik ihracat kontrollerinin kaldırılıp kaldırılmayacağı sorusuna ise Trump, “Bakacağız” yanıtını verdi.

Daha önce iki ülke arasında yaşanan tarife gerilimleri sonrası ABD, Çin’e uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 145’e çıkarmış, Pekin ise ABD ürünlerine yüzde 125 tarife getirmişti. Artan tansiyonun ardından taraflar geçen ay Cenevre’de görüşmüş ve gümrük tarifelerini 90 gün süreyle düşürme konusunda anlaşmıştı.

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Ancak Trump, 30 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, Çin’in Cenevre’deki anlaşmanın çoğunu ihlal ettiğini iddia etti. Çin Devlet Başkanı Şi ile konuyu görüşeceğini belirten Trump, bir çözüm bulunmasını umduğunu söyledi.

Washington ile Pekin arasında olası bir anlaşmanın, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ve ithalatçısı olan bu iki ülkenin talebini artırarak fiyatları yukarı yönlü etkilemesi bekleniyor.

Diğer yandan, ABD’nin İran ile yürüttüğü nükleer müzakerelerde henüz ilerleme sağlanamaması, piyasalarda arz endişelerini artırıyor. Dün İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesi yapan Trump, ABD’nin İran ile perşembe günü yeni bir görüşme yapacağını belirterek, “O zamana kadar bekleyeceğiz. Vazgeçmek istemiyorlar. Vazgeçmeleri gereken uranyum zenginleştirmesi. Biz ise tam tersini istiyoruz” dedi.

Trump, İran’ın hala ABD’nin taleplerini karşılamaktan uzak olduğunu vurgulayarak, “Bunu söylemek istemem ama alternatif çok kötü ve onlar o noktada değiller. Anlaşma hakkındaki fikirlerini sundular, ben de bunun kabul edilemez olduğunu söyledim” ifadesini kullandı.

Brent petrolde teknik olarak 71,30 dolar direnç, 62,54 dolar destek seviyesi olarak takip edilebilir.