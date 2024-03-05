ABD piyasalarında 'köpük' tartışması

JPMorgan’ın piyasalardan sorumlu başstratejisti Marko Kolanovic, ABD hisse senetleri ile Bitcoin’in çok hızlı arttığı konusunda uyarıda bulundu.

Bu yükselişleri piyasada biriken köpüğün bir göstergesi olarak gören Kolanovic, “Piyasa düşük volatilite ve köpük oluşumuyla ilerlemeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Goldman Sachs farklı yorumluyor

Goldman Sachs’tan David Kostin ise büyük teknoloji şirketlerinin hisselerindeki yüksek değerlemelerin temel verilerle desteklendiği, bu sebeple risk iştahının yüksek olmasının mantıklı olduğunu savunuyor.