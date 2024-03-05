ABD piyasalarında 'köpük' tartışması

Kaynak: Bloomberght
ABD piyasalarında 'köpük' tartışması
JPMorgan’dan Marko Kolanovic ABD hisseleri ile Bitcoin’de yaşanan yükselişin çok fazla olduğu ve piyasalarda köpük oluştuğu uyarısında bulundu.

JPMorgan’ın piyasalardan sorumlu başstratejisti Marko Kolanovic, ABD hisse senetleri ile Bitcoin’in çok hızlı arttığı konusunda uyarıda bulundu.
Bu yükselişleri piyasada biriken köpüğün bir göstergesi olarak gören Kolanovic, “Piyasa düşük volatilite ve köpük oluşumuyla ilerlemeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Goldman Sachs farklı yorumluyor
Goldman Sachs’tan David Kostin ise büyük teknoloji şirketlerinin hisselerindeki yüksek değerlemelerin temel verilerle desteklendiği, bu sebeple risk iştahının yüksek olmasının mantıklı olduğunu savunuyor.

İlgili Haberler
Apple'a Çin şoku
Apple'a Çin şoku
Çin yönetiminin 2024 büyüme hedefleri
Çin yönetiminin 2024 büyüme hedefleri
Çetinsaya: Deprem gerçeği var, kentsel dönüşüm hızlanmalı
Çetinsaya: Deprem gerçeği var, kentsel dönüşüm hızlanmalı
Abdi İbrahim 6. Sürdürülebilirlik Raporu’nu Yayımladı
Abdi İbrahim 6. Sürdürülebilirlik Raporu’nu Yayımladı
Son Haberler
ChatGPT’den 2041 tahmini: Alışverişte artırılmış gerçeklik dönemi başlayacak Gündem
ChatGPT’den 2041 tahmini: Alışverişte artırılmış gerçeklik dönemi başlayacak
16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü 5 kişiye çarptı 1 kişi hayatını kaybetti. Annesi ile beraber Mısır'a kaçtı Gündem
16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü 5 kişiye çarptı 1 kişi hayatını kaybetti. Annesi ile beraber Mısır'a kaçtı
Milli takım Macaristan'a gol olup yağdı Spor
Milli takım Macaristan'a gol olup yağdı
Soylu'ya yakınlığıyla biliniyordu. Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme Gündem
Soylu'ya yakınlığıyla biliniyordu. Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme
Yeşilçam’ın kötü kadını Lale Belkıs bakın nerede ortaya çıktı. Yıllara meydan okuyan efsanenin son hali olay oldu. Vasiyeti şaşırtmıştı Magazin
Yeşilçam’ın kötü kadını Lale Belkıs bakın nerede ortaya çıktı. Yıllara meydan okuyan efsanenin son hali olay oldu. Vasiyeti şaşırtmıştı
Erdoğan'dan Samsun'da şehit olan polis memuru Mutlu'nun ailesine başsağlığı mesajı Gündem
Erdoğan'dan Samsun'da şehit olan polis memuru Mutlu'nun ailesine başsağlığı mesajı
Nur topu gibi bir vergimiz daha oluyor. İlk resmi açıklama geldi Ekonomi
Nur topu gibi bir vergimiz daha oluyor. İlk resmi açıklama geldi