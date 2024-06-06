ABD piyasalarında kritik veriler açıklandı

Borsa günü yatay bir seyirle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,05 artarak 38.825,40 puana çıktı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına ilişkin fiyatlamalar güçlenirken, pay piyasalarında açılışta yatay bir seyir izlendi.

İŞSİZLİK BAŞVURULARI REKORA KOŞTU

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 1 Haziran ile biten haftada 8 bin artarak 229 bine yükseldi ve beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Analistler, bu verinin ülkede iş gücü piyasasındaki yumuşamaya dair daha fazla kanıt sunduğunu ve enflasyonun hedefe yaklaşmada ilerleme kaydetmesi durumunda Fed'in bu yıl birden fazla faiz indirimi yapabileceği beklentilerini güçlendirdiğini ifade etti.

DIŞ TİCARET AÇIĞINDA UÇURUM

Diğer yandan, ABD'nin dış ticaret açığı da nisanda aylık bazda yüzde 8,7 artarak 74,6 milyar dolara yükselerek, Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği, 2024'ün ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 artış kaydederken, Fed'in takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti de ocak-mart döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 4'lük artış gösterdi.

