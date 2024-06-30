ABD Polonya’ya ilk tank sevkiyatını yaptı

"Stars and Stripes" gazetesinin haberine göre, ABD Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün 14 M1 Abrams tankı ile bir M88 zırhlı kurtarma aracının demir yoluyla Powidz'deki üsse sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, 405. Ordu Saha Destek Tugayı tarafından yönetilecek olan Powidz'deki tesisin, NATO'nun 30 yılı aşkın süredir kurduğu en önemli tesislerden biri olacağı vurgulandı. Gelecek yıl tam kapasiteyle faaliyete geçecek olan bu tesis, Ukrayna sınırından yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta bulunuyor ve toplamda 85 tank, 190 zırhlı araç, 35 topçu silahı ve çeşitli mühimmat depolanacak.

Tugay komutanı Albay Ernest Lane II, yaptığı açıklamada tesisin NATO'nun operasyonel kabiliyetini güçlendireceğini belirterek, "Stratejik konumu sayesinde, ulaşımda birden fazla seçenek ve farklı sevkiyat imkanları sunuyor." dedi. Depolama tesislerinin sağlayacağı avantajlar arasında, savaş, tatbikat veya eğitimler için gereken tank, zırhlı araç ve mühimmatın sevkiyat süresinin 60 günden bir haftanın altına düşürülmesi öne çıkıyor.