ABD savaşa dahil oldu. Kızıldeniz'de füzeler ateşlendi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Yemen'den Kızıldeniz boyunca İsrail yönüne fırlatılan 3 füze ile Irak ve Suriye'deki Amerikan üslerine saldıran insansız hava araçlarına (İHA) müdahalede bulunulduğunu açıkladı.

KAYNAK: AA
ABD savaşa dahil oldu. Kızıldeniz'de füzeler ateşlendi

AA'nın haberine göre, Pentagon Sözcüsü General Pat Ryder, basın toplantısında, Yemen'den İsrail yönüne fırlatılan füzeler ile Suriye ve Irak'taki ABD askeri üslerine yönelik İHA saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Ryder, Yemen'de karadan fırlatılan, Kızıldeniz boyunca kuzey istikametine, potansiyel olarak İsrail'deki hedeflere doğru gittiği bilgisini paylaştığı 3 füzenin "potansiyel tehdit olarak algılanması" nedeniyle bölgede görevli USS Carney savaş gemisi tarafından vurulduğunu belirtti.

Füzelerin Husi güçlerince fırlatıldığını söyleyen Ryder, "Bu füzelerin ve insansız hava araçlarının neyi hedeflediğini kesin olarak şu an söyleyemeyiz ancak Yemen'den Kızıldeniz boyunca kuzeye, potansiyel olarak İsrail'deki hedeflere doğru fırlatıldı." şeklinde konuştu.

ABD'DEN "CAYDIRICI GÜÇ" AÇIKLAMASI

Ryder, 18 Ekim'de de ABD'nin Suriye'de bulunan askeri üssüne 2 İHA saldırısı düzenlendiğini, İHA'lardan birinin havada imha edildiğini, diğerinin üsse isabet ederek hafif hasara neden olduğunu anlattı.

Yine aynı günün sabahı Irak'taki ABD'ye ait Ayn el-Esed Askeri Üssü'ndeki erken uyarı sistemlerinin yaklaşan olası tehdide işaret ettiğini belirten Ryder, koruyucu önlem olarak personelin sığınaklara girdiği, herhangi bir saldırı gerçekleşmediği, bu esnada bir sivil çalışanın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Ryder, bu saldırıların ardında kimlerin olduğu konusunda şu an net bilgi bulunmadığını, İsrail-Filistin gerginliğiyle bağının olup olmadığının ayrıca incelendiğini kaydetti.

Pentagon Sözcüsü, Irak ve Suriye'deki İHA saldırılarında son birkaç günde artış gözlendiğini ifade ederek, ABD güçlerinin, Hamas-Filistin gerginliğinin daha geniş alana yayılmaması için "caydırıcı güç" olarak bölgede kalmayı ve İsrail'e destek vermeyi sürdüreceğini sözlerine ekledi.

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