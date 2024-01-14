ABD Savunma Bakanı hakkında açıklama yaptı

Kaynak: Haber Merkezi
ABD Savunma Bakanı hakkında açıklama yaptı
ABD Savunma Bakanlığı, prostat kanserine yakalanan Lloyd Austin'in son durumu hakkında açıklama yaptı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in prostat kanserine yakalandığı daha önce açıklanmıştı. Pentagon, Bakan'ın tedavi süreciyle ilgili detaylı bilgi verdi.

Verilen bilgide, “Bakan Austin halen Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde yatmaktadır ve durumu iyidir. Üst düzey personeliyle temas halinde ve gerekli güvenli iletişim olanaklarına tam erişimi var ve Savunma Bakanlığı'nın dünya çapındaki günlük operasyonlarını izlemeye devam ediyor.

Şu an için Bakan Austin'in hastaneden taburcu edileceği belirli bir tarih bulunmamakla birlikte, o zamana kadar günlük güncellemeler sunmaya devam edeceğiz” denildi.

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