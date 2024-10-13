ABD Savunma Bakanı İsrailli mevkidaşıyla görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı görüşmede İsrail güçlerinin Lübnan'daki BM barış gücü mevzilerine ateş açmasına dair haberlerden "derin endişe duyulduğunu" ifade etti.

"ASKERLERİN ÖLÜMÜNDEN ENDİŞE DUYUYORUZ"

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Austin'in görüşmede "İsrail güçlerinin Lübnan'daki BM barış gücü mevzilerine ateş açması ve iki Lübnan askerinin ölümüne dair haberlerden duyduğu derin endişeyi dile getirdiği" kaydedildi.

DİPLOMATİK BİR YOLA DÖNÜŞ İHTİYACI

Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) ve Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin güvenliğinin sağlanmasının önemini vurgulayan Austin'in, "En kısa sürede Lübnan'daki askeri operasyonlardan diplomatik bir yola dönüş ihtiyacını yinelediği" aktarıldı.