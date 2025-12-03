Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı, son dönemde “Signalgate” olarak anılan skandalla gündemde. The Atlantic dergisinin editörü Jeffrey Goldberg, Yemen’deki savaş planlarının konuşulduğu bir Signal mesajlaşma zincirine yanlışlıkla dahil edildiğini açıklamıştı.

Goldberg, “Trump yönetimi, yanlışlıkla savaş planlarını mesajla bana gönderdi” başlıklı yazısında, önce ulusal güvenlik yetkililerinin bulunduğu Signal grubuna eklendiğini, ardından Savunma Bakanı Pete Hegseth’in Yemen’e düzenlenmesi planlanan saldırılara ilişkin ayrıntıları bu gruba gönderdiğini aktarmıştı.

SANSÜRLÜ RAPORLAR YAYIMLANACAK

Skandalın ortaya çıkmasının ardından Pentagon Başmüfettiş Vekili Steven Stebbins, Hegseth’in Signal üzerinden Yemen’deki Husilere yönelik saldırılara dair hassas bilgileri paylaştığı iddialarına ilişkin bir soruşturma başlattı. Axios’un haberine göre soruşturmanın ilk raporu perşembe günü yayımlanacak ancak sansürlenmiş bir versiyon olarak sunulacak. Kaynaklar, raporun bir kopyasının Senato Silahlı Hizmetler Komitesi’ne gönderildiğini doğruladı.

Bu iç inceleme, Trump yönetimi üzerinde zaten artan baskının yaşandığı bir dönemde yürütülüyor. Üst düzey askeri yetkililer, son günlerde Venezuela açıklarında uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı düşünülen teknelere yönelik saldırılar nedeniyle yoğun bir inceleme altındayken, “Signalgate” soruşturmasının bulguları bu baskıyı daha da artırabilir.

HEGSETH'E İSTİFA ÇAĞRILARI ARTIYOR

Müfettiş raporunun açıklanmasıyla birlikte, Kongre’deki Demokrat üyelerin Hegseth’in istifası yönündeki çağrıları yeniden gündeme gelmiş durumda.

Trump yönetimi, olayın yaşandığı dönemde Signal grubunda hiçbir gizli bilginin paylaşılmadığını savunarak tartışmayı kapatmaya çalışmıştı. Ancak NBC’nin Salı günü geçtiği habere göre müfettişliğin soruşturması tamamlandı ve rapor Hegseth’e iletildi.