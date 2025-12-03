Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçti, açıklamalarda bulundu. Beyaz Saray'da konuşan Trump'ın hedefinde bu kez Somalililer vardı.

Somalilileri ülkesinde istemediğini söyleyen Trump, "Bunlar sadece şikayet eden insanlar" dedi.

'CEHENNEMDEN GELİP, ŞİKAYET EDİYORLAR'

Trump, Somalili göçmenler için şunları söyledi: "Cehennemden gelip şikayet ediyorlarsa ve tek yaptıkları şikayet etmekse, onları ülkemizde istemiyoruz. Geldikleri yere geri dönsünler ve durumu düzeltsinler" dedi.

ABD Başkanı bununla da yetinmedi, Somali'nin "kokuşmuş, berbat" bir ülke olduğunu söyledi. Trump, "İster bir yöne gidelim, ister diğer yöne gidelim, ülkemize çöp sokmaya devam edersek yanlış yöne gideceğiz" dedi.

Trump, 25 yıl önce Somali'den ABD'ye göç eden Demokrat Temsilci İlhan Omar'ı da hedef aldı. ABD Başkanı Omar için, "O bir çöp. Arkadaşları da çöp. Bunlar çalışan insanlar değil. 'Hadi gidelim, hadi burayı güzelleştirelim' diyen insanlar değiller" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde, 2025 yılı verilerine göre 116 bin 520 Somalili yaşıyor.