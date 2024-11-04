ABD seçimlerinde cinsiyet farkı belirginleşiyor: Kadının fendi Trump'ı da yenebilecek mi?

ABD seçimlerinde cinsiyet temelli ayrım daha önceki yıllarda da görülmüş olsa da bu yılki veriler bu farkın daha belirgin hale geldiğini gösteriyor. Newsweek’in anket analizine göre, kadın seçmenlerin yüzde 52’si Harris’i desteklerken, erkeklerin yüzde 53’ü Trump’a oy vermeyi planlıyor. Bu durum, yaklaşık 9 puanlık bir cinsiyet farkına işaret ediyor. Özellikle genç seçmenler arasında bu ayrım daha derin. Genç erkeklerin Trump’a yüzde 21 farkla destek verdiği görülürken, Harris genç kadınlar arasında yüzde 39 puanlık bir farkla önde. Uzmanlar, bu tür bir ayrımın seçim sonucunu ciddi şekilde etkileyebileceğini vurguluyor.

Genç Seçmenlerde Cinsiyet Farkı Belirginleşiyor

Genç seçmenlerin tercihlerindeki cinsiyet farkı, Trump ve Harris arasındaki mücadelede önemli bir rol oynuyor. Harvard Kennedy School’un yaptığı anket, genç erkeklerin yüzde 38’inin Trump’ı, yüzde 28’inin ise Harris’i desteklediğini gösteriyor. Genç kadınlarda ise Harris’e olan destek yüzde 59’a ulaşırken, Trump’a olan destek yüzde 49’da kalıyor. Genç erkekler arasında Trump’ın popülerliği artarken, Harris’in kadın seçmenler üzerindeki etkisi daha yüksek. Smith College’den Profesör Carrie Baker, “Bu seçimde cinsiyet, sonucu belirleyecek kritik bir faktör olacak,” yorumunu yapıyor.

Cinsiyet Temelli Politika ve Sosyal Beklentiler

ABD’de cinsiyet farkı sadece oy tercihlerinde değil, politik söylemlerde de belirginleşiyor. University of Chicago’dan sosyolog Elisabeth Clemens’e göre, sağcı popülist söylemler erkeklerin toplumsal statü kaybı korkularını tetikliyor. Clemens, Trump’ın kampanyasının geleneksel erkeklik rollerini ve aile yapısını koruma vaadi sunduğunu, Demokratların ise daha çok iş olanakları ve mülk sahipliği üzerine odaklandığını belirtiyor. Pew Araştırma Merkezi’nin 2020’de yaptığı bir çalışma da erkeklerin yüzde 39’unun günümüzde erkeklerin iyi bir iş bulmakta kadınlardan daha çok zorlandığına inandığını ortaya koyuyor.

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Sonuç Belirsiz; Kadın Seçmenlerin Desteği Öne Çıkıyor

Seçim günü yaklaşırken, erken oy kullanan kadın seçmenlerin yoğun desteği Harris lehine bir avantaj sağlıyor. Kayıtlı kadın seçmenlerin yüzde 54’ü Harris için oy kullanırken, erkeklerin yüzde 43’ü tercihini Trump’tan yana yapıyor. Bu eğilim devam ederse, kadınların oyları Harris’in seçimde öne çıkmasına katkıda bulunabilir. Ancak, uzmanlara göre Trump kampanyasının genç erkekleri motive etme çabaları da seçim sonucunu etkileyebilir.