Trump ve Harris son kozlarını oynayacak: Eyalet seçimleri nefesleri kesiyor

ABD başkanlık seçiminde kıyasıya rekabet, kampanyaların son gününde hız kesmeden devam ediyor. Kamala Harris ve Donald Trump, seçimin kaderini belirleyecek eyaletlerde kritik mitingler yaparak taraftarlarını sandığa gitmeye çağırıyor.

Kamala Harris'in Tarihi Adaylığı

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Pennsylvania’da geçireceği gün ile son dakikalarda seçmen desteğini artırmayı hedefliyor. 19 seçici kurul oyuyla kilit bir konumda bulunan Pennsylvania’da işçi sınıfı seçmenine seslenmeyi amaçlayan Harris, Allentown ve Philadelphia’da büyük mitinglerle seçmenle buluşacak. Demokrat Parti adayı olan Harris, seçim zaferi durumunda ABD tarihindeki ilk kadın, ilk Siyahi ve ilk Güney Asya kökenli başkan olarak tarihe geçecek.

Harris, kampanya boyunca seçmenlere ümit dolu bir mesaj vererek kendisini bir nesil değişiminin temsilcisi olarak konumlandırdı. 81 yaşındaki Başkan Joe Biden’ın yaşına dair tartışmaların gölgesinde, Harris daha genç bir liderlik vaadiyle seçmen desteğini kazanmayı hedefliyor. Harris’in kampanya stratejisi, kürtaj hakkının korunmasını ve eski Başkan Trump'ın 6 Ocak olaylarındaki rolünü öne çıkararak destek toplamak üzerine kurulu. Seçim sürecinde birçok farklı kesimden destek alarak Trump’ın demokrasiye tehdit oluşturduğunu vurgulayan Harris, geniş bir koalisyon oluşturarak seçmenlere ulaşmaya çalışıyor.

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Donald Trump'ın Popülist Mesajları

Donald Trump ise Kuzey Karolina’dan başladığı miting serisini Pennsylvania ve Michigan’da tamamlayarak seçmenlerle buluştu. “Amerika’yı Yeniden Harika Yap” ve “Önce Amerika” sloganlarıyla destek arayan Trump, mevcut ekonomik durumdan Demokratları sorumlu tutarak, ABD ekonomisinde bir “altın çağ” yaratma vaadinde bulundu. Trump, ayrıca ABD'nin güney sınırını kapatma ve uluslararası çatışmaları sona erdirme vaatleriyle yeniden destek kazanmaya çalışıyor. Ancak Trump’ın konuşmalarında 2020 seçim yenilgisine yönelik öfke dolu ifadeler ve basına yönelik sert eleştiriler de dikkat çekiyor.

Trump’ın seçim kampanyasında özellikle genç seçmenler ve işçi sınıfını hedefleyen popülist bir söylem öne çıkıyor. Trump’ın ekibi, geleneksel Cumhuriyetçi tabanın yanı sıra, çeşitli etnik gruplardan da destek toplayarak sıradışı bir koalisyon oluşturmayı amaçlıyor. Bu stratejiyle, Trump’ın Beyaz Saray’a geri dönme umudu seçim sonucunu etkileyecek önemli bir unsur olarak görülüyor.

Kararsız Eyaletler Seçimin Kaderini Belirleyecek

ABD başkanlık seçiminde sonuçlar, yedi kilit eyaletteki oylara bağlı olacak. 2016’da Pennsylvania, Michigan ve Wisconsin’de zafer kazanan Trump, 2020’de bu eyaletlerde Biden’a yenilmişti. Arizona, Georgia ve Nevada da sonuca doğrudan etki edecek bölgeler arasında. Harris’in ekibi, kadın seçmenlerde önde olduklarına dair verilerle iyimserliklerini korurken, Trump’ın ekibi ise popülist söylemlerle işçi sınıfından geniş destek almayı hedefliyor.

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