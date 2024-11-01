ABD seçimlerinde kim önde: Salıncak eyaletde yarış kızıştı

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde seçmenler yeni başkanlarını seçmek üzere sandığa gidiyor. Seçim kampanyası Başkan Joe Biden'ın adaylıktan çekilip Yardımcısı Kamala Harris'i desteklemesiyle hız kazandı. Seçim yarışında öne çıkan sorular ise şu: Amerika ilk kadın başkanını mı seçecek yoksa Donald Trump ikinci dönemini mi yaşayacak? Seçim yaklaşırken, anketler yakından izleniyor ve kampanyaların Beyaz Saray yarışı üzerindeki etkileri dikkatle takip ediliyor.

Harris liderliğini koruyor mu?

Kamala Harris, Temmuz sonunda yarışa katıldığından bu yana ulusal anketlerde Trump'ın önünde yer alıyor. Ağustos ayının sonlarına doğru dört puanlık bir üstünlük yakalayan Harris'in oy oranları Ekim ortasına kadar istikrarlı kaldı. Ancak son iki hafta içinde anketler daraldı. Harris'in öne çıkmasına rağmen, ABD seçim sisteminin karmaşıklığı, sonuçların yalnızca ulusal oy oranına değil, aynı zamanda eyaletlerdeki oylara da bağlı olduğunu gösteriyor.

ABD, başkanını doğrudan halk oyuyla değil, "seçici kurul" sistemiyle seçiyor. Her eyalet nüfusu oranında oy hakkına sahip olup, toplamda 538 seçici oy bulunuyor. Başkan olmak için bir adayın en az 270 oyu alması gerekiyor. Bu sistem nedeniyle yalnızca birkaç kritik eyalette, yani "salıncak eyaletler" olarak bilinen bölgelerde yarışın kaderi belirlenecek.

Salıncak Eyaletlerde Kim Önde?

Salıncak eyaletlerdeki son anketlerde farklar oldukça küçük ve kesin bir öngörüde bulunmak zor. Örneğin Arizona, Georgia, Nevada ve Kuzey Carolina'da üstünlük zaman zaman değişirken Trump'ın küçük bir farkla önde olduğu gözlemleniyor. Michigan, Pennsylvania ve Wisconsin'de ise Harris Ağustos'tan beri öndeydi; ancak bu eyaletlerde de Trump ufak bir farkla öne geçmiş durumda.

Bu üç eyalet 2016’da Trump'ın zaferiyle kırmızıya dönmüştü; Biden ise 2020’de Demokratlar adına bu eyaletleri yeniden kazanmıştı. Harris, Biden'ın 2020 başarısını tekrar ederse başkanlık koltuğuna oturma yolunda büyük bir adım atacak.

Anketler ne kadar güvenilir?

Anketler son iki seçimde Trump'a yönelik desteği hafife aldı. 2020'de anketlerdeki hata oranı 40 yılın en yükseğiydi. Bu hataların, Trump destekçilerinin anketlere katılmaktan kaçınması gibi çeşitli nedenlerle oluştuğu düşünülüyor. Anket firmaları 2022 ara seçimlerinde daha başarılı bir performans sergilese de Trump’ın aday olduğu başkanlık seçimi sonuçları üzerinde aynı başarıyı gösterip göstermeyecekleri belirsiz.