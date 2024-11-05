ABD seçimlerinde oy verme işlemi başladı

ABD’de başkanlık seçimi için oy verme işlemleri başladı. Donald Trump ve Kamala Harris’in başa baş gittiği anketler ışığında Amerikalılar sandıklarda yoğun bir katılım gösteriyor. Harris, kürtaj haklarını savunurken, gıda ve konut fiyatlarını düşürme vaadinde bulundu. Trump ise sınır güvenliğini artırma sözü vererek trilyon dolarlık vergi indirimleri önerdi.

Salıncak Eyaletlerde Kritik Yarış

Kuzey Carolina, Ohio ve Pennsylvania gibi önemli eyaletlerde uzun kuyruklar oluşmuş durumda. Özellikle Pennsylvania, her iki aday için de kilit eyaletlerden biri olarak öne çıkıyor. Kamala Harris, Philadelphia’da son mitingini gerçekleştirirken, Trump da Michigan’da seçmenlere hitap etti. 2020 seçimlerinde Trump’ın erken bir üstünlük sağladığı Michigan’da, posta yoluyla gönderilen oyların sayımıyla Biden öne geçmişti. Bu yıl da benzer bir durum yaşanabileceği düşünülüyor.

ABD’nin Geleceği Belirleniyor

ABD’de seçim sonuçları yalnızca başkanı değil, ülkenin geleceğini de şekillendirecek. Trump ve Harris, göç, ticaret, kültürel meseleler ve dış politika konularında taban tabana zıt görüşler sergiliyor. Trump’ın liderliğindeki Cumhuriyetçi Parti, mavi yakalı seçmenlere daha fazla hitap ederken; Demokrat Parti, gençler, renkli topluluklar ve yüksek eğitimli seçmenlere dayanıyor. Seçimin galibi ABD Yüksek Mahkemesi ve federal politikalar üzerinde uzun süreli bir etkiye sahip olacak.

Erken Oy Kullanımında Rekor Kırıldı

Seçim günü öncesinde 82 milyondan fazla Amerikalı erken oy kullandı. Bu, ülkedeki seçmenlerin sandıklara olan yoğun ilgisini gösteriyor. Erken oyların sayımı ve posta yoluyla gelen oylar, seçim gecesinde hızlı bir sonuç almayı zorlaştırabilir. 2020 seçimlerinde Michigan’da olduğu gibi, erken sayımlarla bir aday öne geçse bile, posta yoluyla gelen oylar sonuca doğrudan etki edebilir.

Harris ve Trump’ın Kampanya Mesajları

Kamala Harris seçmenlere “Sesinizi duyurma zamanı” çağrısında bulunurken, Trump ise “Amerika’yı yeniden büyük yapacağız” sloganını yineleyerek oy istedi. Harris, Demokrat Parti’nin geleneksel temaslarına sadık kalırken, Trump kampanyasında popülist söylemlerle mavi yakalı seçmenlere hitap etti.

Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

ABD seçimlerinde sonuçların açıklanması her eyaletin oy sayma hızına bağlı olarak değişiyor. Genellikle, Batı Kıyısı'nda oy verme işleminin sona ermesiyle sonuçlar netleşir. Ancak bu yıl, posta yoluyla gönderilen oyların çokluğu nedeniyle kesin sonucun günler sürebileceği belirtiliyor.